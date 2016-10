Infinite Warfare - Perks: Diese Extras empfehlen wir

Wie gewohnt gibt es auch bei Infinite Warfare Perks, die auch als Extras bekannt sind. In unserem Guide beschreiben wir alle Perks und wollen Empfehlungen für den Einsatz im Multiplayer aussprechen. Selbstverständlich müsst ihr die Extras eurem Spielstil anpassen, aber vielleicht können wir euch dennoch mit unseren Vorschlägen helfen.

Call of Duty: Infinite Warfare - Offizieller Story-Trailer 2 weitere Videos

Die Perks bei Call of Duty: Infinite Warfare werden in drei Kategorien unterteilt. Innerhalb dieser befinden sich sechs Extras, wobei ihr aus jeder nur einen der Perks auswählen könnt. Mit einer Wildcard ist es aber möglich, zwei Extras einer Kategorie auszurüsten. Im Folgenden gehen wir auf jede Kategorie ein, beschreiben alle Perks und erklären euch, in welchen Situationen sich manche dieser Extras besser eignen.

Call of Duty: Infinite Warfare – Blaue Perks und Extras

Die blauen Perks findet ihr unter der Kategorie „Extras 1“. Hier findet ihr einen neuen Perk – Aufklärung. Dieser erweist sich in einzelnen Situationen als recht praktisch, dennoch würden wir ihn nicht zu den beliebtesten Extras zählen. Die Auswahl hängt natürlich von dem Modus ab, in dem ihr spielen wollt. Wir behaupten aber, dass Gewandtheit in jeder Lage ein guter Perk ist, denn schließlich ist Call of Duty: Infinite Warfare ein schnelles Spiel und hier darf man einfach nicht langsam nachladen und die Waffen wechseln. In vielen Modi empfiehlt sich Aussteiger, denn nichts ist schöner, als durch die Maps zu pesen und dabei nicht von Drohnen und Radaren entdeckt zu werden. Nachfolgend zeigen wir euch alle blauen Extras und Perks der ersten Kategorie.

Blaue Extras Beschreibung der Perks Freischaltbedingungen Aufklärung Die Minimap zeigt einen größeren Bereich an. Gegner werden auf dem Radar angezeigt, wenn eine feindliche Standard-Drohne eingesetzt und zerstört wird. Von Anfang an verfügbar. Blinder Erwacher Ihr könnt durch KI-Zielsysteme, Luft-und-Boden-Punkteserien und Ladungen nicht mehr geortet werden. Dazu zählen: Vulture, Schockgeschütz, Warden, R-C8 und Mikrogeschütz. Von Anfang an verfügbar. Explosionsschild Ihr werdet resistenter gegen sämtlichen Explosionsschaden. Von Anfang an verfügbar. Gewandheit Ihr wechselt und ladet Waffen schneller nach. Ab Level 5. Aussteiger Drohnen und Radar können euch nicht mehr spoten. Dazu zählen: Drohnen, Ping und Relais. Ab Level 18. Übertakten Die Ladung eurer Rüstung lädt sich schneller auf, was euch mobiler. tba

Grüne Perks und Extras

Seid ihr besonders gut und niemand schafft es, euch von den Beinen zu holen? Zudem habt ihr die coolste Waffe gefunden und wollt diese niemals eintauschen? Dann fahrt ihr mit dem Perk Plünderer am besten. Sollten euch aber das Extra Totenstille und der Vorteil Aktivtarnung stören, dann empfehlen wir den Perk Aufgespürt. Spielt ihr mit Kopfhörern, wird es euch wesentlich mehr nutzen. Konntet ihr euch noch nicht so sehr mit den Sprüngen und Wandläufen anfreunden, dann ist Dynamik ein gutes Extra. Hiermit könnt ihr nämlich ordentlich an Geschwindigkeit aufbauen. Schnelligkeit ist, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Die folgende Tabelle zeigt euch alle grünen Extras und Perks aus der zweiten Kategorie.

Grüne Extras Beschreibung der Perks Freischaltbedingungen Taktikwiderstand Ihr könnt Blend- und Betäubungseffekten besser widerstehen. Es werden gekontert: Störergranaten, Blackout-Granaten, Kryo-Minen, Nahkampfbetäubungen. Von Anfang an verfügbar. Hardliner Ihr erhaltet für bis zu acht Abschüsse Bonuspunkte. Zwei Assists zählen dabei so viel wie ein Abschuss. Von Anfang an verfügbar. Dynamik Mit der Zeit erhöht sich euer Tempo beim Sprint. Wandläufe, Sprünge und Rutschen setzen den Schub allerdings zurück. Von Anfang an verfügbar. Aufgespürt Ihr nehmt frische Spuren eurer Feinde wahr, auch wenn sie getarnt sind. Es werden gekontert: Totenstille und Aktivtarnung. Ab Level 8. Kaltblütig Thermale Wahrnemungssysteme sehen euch nicht und eure Feinde sehen euer Namensschild nicht. Es wird gekontert: Thermalvisiere, Wahrnemung und Persönliches Radar. Ab Level 22. Plünderer Ihr sammelt Munition und Granaten von Ausrüstungen toter Spieler auf. tba

Rote Perks und Extras

Wenn ihr bei Infinite Warfare schnell von A nach B gelangen wollt, kann es durchaus passieren, dass ihr im Eifer des Gefechts feindliche Ausrüstung überseht und dabei sterbt. Das Extra Techniker hilft euch dabei, die Ausrüstung zu erkennen. Aber auch diejenigen unter euch, die gerne Mal eine ruhige Kugel schieben wollen, können unter den Perks Hilfe finden. Mit Meisterschütze wird euer Spiel als Sniper unterstützt und so werdet ihr Gegner noch besser erkennen und treffen können. Die folgenden roten Extras und Perks, findet ihr in dem Zukunfts-Shooter:

Rote Extras Beschreibung der Perks Freischaltbedingungen Gung-Ho Setzt beim Sprinten Ausrüstung und Punkteserien ein und feuert eure Waffen ab. Von Anfang an verfügbar. Punktgenau Wenn Gegner Waffenschaden verursachen oder erleiden, werden sie markiert. Es wird gekontert: Fest verdrahtet. Von Anfang an verfügbar. Fest verdrahtet Ihr genießt Immunität gegen EMP-Effekte und blockt Ausrüstung und Fähigkeiten, mit denen euch eure Gegner markieren. Es wir gekontert: Pulsar, Trojaner-Visier, Konterdrohne, Punktgenau, Markiertes Ziel, Störergranate, Zenturio. Von Anfang an verfügbar. Meisterschütze Ihr seht gegnerische Namen auf größere Distanzen und schreckt ihr bei Treffern weniger zurück (Effekt wirkt vor allem bei Scharfschützengewehren). Ab Level 11. Techniker Markiert Ausrüstung und Punkteserien und zeigt sie sogar durch Wände an. Feindliche Minen werden verzögert und ihr platziert die Bombe lautlos bei speziellen Modi. Es wird gekontert: Relais, Kryo-Minen und Stolperfallen. Ab Level 25. Totenstille Schritte und Geräusche von Sprungpacks werden gedämpft. Es wird gekontert: Aufgespürt. tba

Wie spielt ihr gerne? Habt ihr Perks und Extras, die ihr bevorzugt? Hinterlasst uns eure Tipps gerne in den Kommentaren.