Infinite Warfare - David Hasselhoff im Zombie-Modus freischalten

Call of Duty: Infinite Warfare bringt ein Staraufgebot mit sich und darunter befindet sich auch David Hasselhoff. Er wird euch im Zombie-Modus unter die Arme greifen. Braucht ihr also Hilfe in „Zombies in Spaceland“, könnt ihr David Hasselhoff rufen. Dafür werdet ihr den Roboter N31L brauchen. Wie in jedem Zombie-Modus müsst ihr auch hier bestimmte Aufgaben erfüllen, um Besonderes freizuschalten.

Call of Duty: Infinite Warfare - David Hasselhoff freigeschaltet! 17 weitere Videos

David Hasselhoff zählt genau zu solchen besonderen Dingen bei „Zombies in Spaceland“. Aber natürlich erwarten euch auch Aufgaben wie Strom einschalten und Pack-a-Punch finden. Aber zurück zum Star. Ihr selbst könnt zwar nicht mit „The Hoff“ durch die Gänge sprinten, könnt ihn dafür aber als Unterstützung anheuern. Damit es geht, müsst ihr zunächst dem Roboter N31L helfen und könnt David Hasselhoff anschließend immer wieder rufen. Übrigens: Das Video oben zeigt euch den Vorgang in bewegten Bildern.

Infinite Warfare – Zombies in Spaceland: Dem Roboter seinen Kopf wiedergeben

Was hat der Roboter N31L mit David Hasselhoff zu tun? Ganz einfach: Er bringt euch den Helden auf die Bühne, damit dieser euch bei „Zombies in Spaceland“ unterstützen kann. Er mag zwar nicht der Stärkste sein, aber wer will das schon verpassen – einen Kampf mit „The Hoff“ an eurer Seite? Helft also dem N31L und bringt ihm seinen Kopf zurück. So geht’s:

David Hasselhoff freischalten: Die letzten Schritte

Der Roboter hebt in die Luft ab und kommt nach kurzer Zeit wieder zurück. Er bringt euch David Hasselhoff und schon könnt ihr auf seine Hilfe bauen. Allerdings bleibt „The Hoff“ erstmal für eine kurze Weile bei euch. Ihr könnt ihn aber wiederholen. Der Roboter bringt David Hasselhoff zwar weg, kommt aber kurze Zeit später wieder zurück. Jetzt müsst ihr für ihn Items suchen, so wie ihr es mit dem Kopf gemacht habt.