Infinite Warfare - Alle Kampfrüstungen und Klassen erklärt

Bei Call of Duty: Infinite Warfare führen wir einen unendlichen Krieg bei dem wir als Spieler in unterschiedliche Klassen von Kämpfern schlüpfen. Die ursprünglichen Klassen werden in dem 13. Teil der CoD-Serie durch die sogenannten Combat Rigs ersetzt. Hierbei handelt es sich um Kampfrüstungen mit besonderen Spezialisierungen. Aus welchen Combat Rigs ihr wählen dürft, könnt ihr jetzt in diesem Guide herausfinden.

Call of Duty: Infinite Warfare - Offizieller Story-Trailer 2 weitere Videos

Er geht weiter: Der ewige Kampf zwischen Call of Duty-Spielern und Battlefield-Fans. So bringen doch beide Games neue Titel im Jahr 2016 heraus. Call of Duty: Infinite Warfare kommt dabei nur wenige Tage nach Battlefield 1 heraus, nämlich am 4. November 2016. Wir finden den nicht enden wollenden Zwist unnötig. Beide Ego-Shooter haben ihr Für und Wider und könnten Story-mäßig nicht unterschiedlicher sein. Während Battlefield 1 uns in die Zeit des Ersten Weltkrieges entführt, versetzt uns Call of Duty: Infinite Warfare in die Zukunft, wo wir auf Zombies treffen, mit Raumschiffen fliegen und Roboter nichts Ungewöhnliches mehr sind. Dabei schlüpft ihr in technisch ausgeklügelte Kampfanzüge, die euren Kampfstil unterstreichen. Und welche Kampfstile von den Combat Rigs unterstützt werden, erfahrt ihr im nachfolgenden Text.

CoD: Infinite Warfare – Klassen vs. Combat Rigs

Die Klassen, die ursprünglich die Spezialisierungen verkörperten, werden jetzt durch Kampfanzüge – die Combat Rigs bzw. Kampfrüstungen – ersetzt. Das neue Crafting-System ermöglicht es dann, die Kampfanzüge zu personalisieren sowie die Waffen individuell anzupassen. Zudem erhaltet ihr die Möglichkeit, euren Combat Rig direkt während des Kampfes zu wechseln. So könnt ihr euch immer der gegebenen Situation anpassen.

Am Anfang werden euch kaum Unterschiede bei den 6 verschiedenen Kampfrüstungen auffallen. Erst im Laufe des Spiels erkennt ihr vermutlich ihre Besonderheiten. Diese sollen euch nämlich dabei helfen, euren Kampfstil gebührend auszuleben. Vor allem im Multiplayer-Modus werdet ihr großen Spaß daran haben. Call of Duty: Infinite Warfare hält diese 6 Combat Rigs für euch bereit:

FTL - Überlichtrüstung

Merc - Söldnerrüstung

Phantom - Phantom-Rüstung

Stryker - Stryker-Rüstung

Synaptic - Synapsen-Rüstung

Warfighter - Kriegerrüstung

Übrigens könnt ihr die Combat Rigs noch mithilfe von Traits (Merkmale) und Payloads (Ladungen) anpassen. Dann wird es sogar kaum noch notwendig sein, den Kampfanzug während einer Schlacht zu wechseln.

CoD: Infinite Warfare – Alle Kampfrüstungen im Detail

Nachfolgend möchten wir euch alle Combat Rigs bzw. Kampfrüstungen von CoD: Infinite Warfare genauer vorstellen. Dabei gehen wir auf die Klassen, die Besonderheiten, den Kampfstil, den der Kampfanzug verkörpert sowie die Primärwaffe ein. Zudem beschreiben wir euch die Ladung und die Merkmale genauer und verraten euch, wann ihr diese freischalten könnt. So fällt euch die Auswahl einer geeigneten Kampfrüstung mit Sicherheit etwas leichter.

Kampfrüstung: Überlichtrüstung (FTL) für Assassine

Kampfstil und Klasse : Assassine, Überlicht-Klasse

: Assassine, Überlicht-Klasse Primärwaffe : Bashee-Rocksteady

: Bashee-Rocksteady Besonderheiten kurz & knapp: Ihr könnt höher springen als andere, seid sehr wendig und könnt längere Slides ausführen.

FTL bedeutet „Faster than Light“. Wenn ihr also ein schneller Spieler seid, fix zwischen den Zielen hin und her wechselt und nie stehen bleibt, sondern euch flott über die Map bewegt, dann ist die Überlichtrüstung wie für euch gemacht. Mit dem FTL-Jump könnt ihr zu weit entfernten Zielen springen oder euch aus einer stark beschossenen Gegend entfernen. Ihr könnt zudem sehen, ob euch ein Gegner anvisiert bzw. in eure Richtung schaut. So könnt ihr schneller ausweichen und müsst euch nicht mehr so hektisch umdrehen. Mithilfe eines Power-Slides könnt ihr über den Boden rutschen, was euch zu einem schlechten Ziel macht.

Ladungen der Überlichtrüstung:



Ladung



Details



Freischaltung



Auslöscher



→ Eine experimentelle Energie-Handfeuerwaffe hüllt den Gegner in eine Nebelwolke.



tba



Überlichtsprung



→ Ein gerichteter Überlichtgeschwindigkeitsschub über eine kurze Distanz.



tba



Phasenwechsel



→ Ihr werdet in eine andere Dimension versetzt, wo ihr Schaden vermeidet.

→ Befinden sich andere Spieler im Phasenwechsel können sie euch angreifen.



tba



Merkmale der Überlichtrüstung:



Merkmal



Details



Freischaltung



Überladen



→ Schießt ihr, dann lasst ihr Ladungs-Abklingzeitpakete für euer Team fallen.



tba



Wahrnehmung



→ Visieren euch Gegner an, die sich nicht in eurem Sichtfeld befinden, dann pulsiert euer HUD gelb.



tba



Überlichtrutschen



→ Ihr könnt weiterrutschen, nutzt ihr dabei eure Zielvorrichtung, dann verbraucht ihr zeitgleich weniger von eurer Boostanzeige.



tba



Kampfrüstung: Söldnerrüstung für Infanteristen

Kampfstil und Klasse : Schwere Infanterie, Söldner-Klasse

: Schwere Infanterie, Söldner-Klasse Primärwaffe : Titan-Scout

: Titan-Scout Besonderheiten kurz & knapp: Ihr könnt mehrere Ziele anvisieren, habt eine Schild, könnt eine Schockwelle auslösen und per Sprung und anschließenden Slam auf dem Boden landen.

Mit der Söldnerrüstung besitzt ihr eine der schwersten Rüstungen und seid sehr stark bewaffnet, um Unterstützungsfeuer zu leisten. Mit dieser Kampfrüstung könnt ihr getrost einfach nur draufhauen und ordentlich Schaden machen. Mit der Eigenschaft Steeldragon könnt ihr gleich mehrere Ziele anvisieren. Dabei sterben diese nicht gleich, aber ihr könnt sie zumindest auf Abstand halten. Eine Eigenschaft ermöglicht es euch, einen großen Schild zu aktivieren, mit dem ihr euch und eure Teammitglieder schützen, aber auch Feinde wegschleudern könnt.

Ladungen der Söldnerrüstung:



Ladung



Details



Freischaltung



Stahldrache



→ Schwere Strahlenwaffe mit mehrfacher Zielerfassung



-



Wilder Bulle



→ Ihr erledigt alle Gegner, indem ihr einen Satz nach vorne macht und einen gewaltigen Angriff startet.



Ab Stufe 7



Reaktiver Panzer



→ Eine elektromagnetische Schutzhülle, die euch schützt, egal, welche Schadensform euch erwartet.



Ab Stufe 31



Merkmale der Söldnerrüstung:



Merkmal



Details



Freischaltung



Infusion



→ Schnellere Regeneration der Gesundheit



-



Krieger



→ Ihr startet mit der maximalen Munitionskapazität.

→ Waffen verlangsamen das Standdardbewegungstempo nicht mehr



Ab Stufe 7



Schockwelle



→ Drückt ihr die Aktionstaste, wenn ihr euch in den Luft befindet, führt ihr einen vernichtenden Bodenstampfer aus.



Ab Stufe 31



Kampfrüstung: Phantom-Rüstung für Scharfschützen

Kampfstil und Klasse : Scharfschütze, Phantom-Klasse

: Scharfschütze, Phantom-Klasse Primärwaffe : KBS Longbow Stasis

: KBS Longbow Stasis Besonderheiten kurz & knapp: Ihr könnt euch unsichtbar machen bzw. tarnen, habt einen Rückenschild zum Schutz gegen Hinterhalte und könnt Ziele markieren.

Hier haben wir den perfekten Kampfanzug für Sniper samt 1A-Scharfschützengewehr. Ihr könnt euch mit dieser Kampfrüstung sogar unsichtbar machen und tarnt euch so ideal im Gefahrenfall. Außerdem besitzt ihr einen Rückenschild, der sich aktiviert, wenn ihr euch an einen Gegner anschleicht, aber in diesem Moment noch keinen Schuss abgebt. Wenn ihr einen Feind trefft, jedoch nicht tötet, dann stoppt seine Gesundheitsregeneration für einige Sekunden. Ihr erhaltet dann sogar Bonuspunkte, wenn ein Teammitglied diesen Gegner dann tötet.

Ladungen der Phantom-Rüstung:



Ladung



Details



Freischaltung



Ballista EM3



→ Projektilwerfer mit gesteigerter Durchschlagskraft, der höchst präzise und elektromagnetisch ist.



tba



Pulsar



→ Der EM-Sensor ermöglicht es euch, die Positionen von Feinden zu visualisieren.



tba



Aktivtarnung



→ Ihr könnt euch so gut wie unsichtbar machen und perfekt tarnen.



tba



Merkmale der Phantom-Rüstung:



Merkmal



Details



Freischaltung



Markiertes Ziel



→ Wenn ihr einem Feind mit Gewehrfeuer Schaden zufügt, dann markiert ihr ihn für den Tod. Dies verhindert die Regeneration für 5 Sekunden.



tba



Nachhut



→ Rückenschild, der Schutz gegen Angriffe, vor allem im Nahkampf, von hinten bietet.



tba



Erhöhte Sinne



→ Ihr werdet durch ein akustisches Signal frühzeitig vor schnellen oder fliegenden Feinden gewarnt.

→ Die Erkennungsreichweite ist größer, wenn ihr euch näher am Boden befindet.



tba



Kampfrüstung: Stryker-Rüstung für Taktiker

Kampfstil und Klasse : Taktischer Unterstützer der Stryker-Klasse

: Taktischer Unterstützer der Stryker-Klasse Primärwaffe : Type-2 Frenetic

: Type-2 Frenetic Besonderheiten kurz & knapp: Ihr könnt die Schwerkraft manipulieren und Geschütztürme platzieren sowie Drohnen zur Hilfe nehmen und diese hacken.

Mit einem Stryker im Team habt ihr einen idealen technischen Supporter dabei. Mit dieser Kampfrüstung könnt ihr all eure Teammitglieder unterstützen und sie mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln versorgen, welche ihr als Payloads bei euch tragt. Er kann zum Beispiel einen Geschützturm aufstellen. Diesen könnt ihr dann entweder selbst bedienen oder aber einer eurer Kollegen. Wenn ihr die Trophy-Drohne als Trait ausgerüstet habt, dann schwirrt eine kleine Drohne um euch herum, die ihr bei Bedarf auf Gegner hetzen könnt. Einziges Manko: Gegner können die Drohne hacken. Aber der Stryker kann noch mehr: Mit der Gravity Vortex Gun öffnet er eine Art Wurmloch, dass sich in Raum und Zeit frisst und Gegner, die sich in der Nähe befinden, hineinzieht und so tötet.

Ladungen der Stryker-Rüstung:



Ladung



Details



Freischaltung



Vortex-Kanone



→ Prototypwerfer: Ihr feuert ein langsames Projektil ab, welches die Schwerkraft stört; Feinde werden dadurch angezogen und ihr fügt ihnen Schaden zu.



tba



Mikrogeschütz



→ Kompaktes, platzierbares Auto-Geschütz.



tba



Zenturio



→ Setzt ihr dieses Verteidigungssystem ein, dann wird ein starkes, elektromagnetisches Feld.

→ Zerstört Projektile.



tba



Merkmale der Stryker-Rüstung:



Merkmal



Details



Freischaltung



Relais



→ Wird es platziert, dann werden dem Spieler Gegner nahe der Übersichtskarte angezeigt.

→ Werft ihr die Ausrüstung, dann markiert dies Gegner bei der Detonation.



tba



Trophy-Drohne



→ Tragbares System, welches eine eingehende Primärgranate zerstört; danach Wiederaufladung.



tba



Söldner



→ Ausrüstung und Drohnen, die platziert werden, sind erhöht vor Kugelschaden geschützt und bleiben nach dem Tod bestehen.

→ Aktivierung eines zusätzlichen Ausrüstungsteils.



tba



Kampfrüstung: Synapsen-Rüstung – C6-Klasse

Kampfstil und Klasse : Nahkampf, C6-Klasse

: Nahkampf, C6-Klasse Primärwaffe : Erad-Cerberus

: Erad-Cerberus Besonderheiten kurz & knapp: Ihr könnt euch als ferngesteuerter Roboter wie ein Raubtier fortbewegen und den Anzug in einen Kampfmodus versetzen. Zusätzlich habt ihr diverse Geschwindigkeits- und Stärke-Boosts als Traits und Payloads im Gepäck.

Ihr mischt gern ganz vorn mit? Dann wählt die Synapsen-Rüstung, der für Nahkämpfer geeignet ist. Er ist sehr auf Geschwindigkeit und Stärkeaufbau konzentriert. Der Kampfanzug kann den sogenannten Reaper-Modus verwenden, bei dem ihr euch auf allen Vieren fortbewegt und Gegner einfach umrennt, indem ihr mit hoher Geschwindigkeit in ihre Richtung losprescht. In dieser Zeit baut der Combat Rig Stärke auf, die er dann wiederum geschickt im Nahkampf einsetzen kann. Der Synaptic hat noch weitere Boosts, um seine Geschwindigkeit zu steigern und seine Angriffe zu stärken.

Ladungen der Synapsen-Rüstung:



Ladung



Details



Freischaltung



Equalizer



→ 2 integrierte Doppelmaschinengewehre, die eingebaute Schalldämpfer besitzen.



-



Zurückspulen



→ Eure Position wird zurückgespult.

→ Auffüllen von Gesundheit und Munition.



Ab Stufe 12



Reaper



→ Wechsel in den schnellen Nahkampfmodus.



Ab Stufe 36



Merkmale der Synapsen-Rüstung:



Merkmal



Details



Freischaltung



Kampfschub



→ Kurzer Bewegungstemposchub nach jedem Abschuss.



-



Antrieb



→ Verbesserte Schubdrüsen sorgen für eine schnellere Energieerholung,

→ Spielern unterhalb wird Schaden zugefügt.



Ab Stufe 12



Abwärtssturz



→ Durch Drücken der Aktionstaste führt ihr eine schnelle Bewegung in die jeweilige Richtung aus.



Ab Stufe 36



Kampfrüstung: Kriegerrüstung - Soldat-Klasse

Kampfstil und Klasse : Mittelstrecken-Angreifer der Soldat-Klasse

: Mittelstrecken-Angreifer der Soldat-Klasse Primärwaffe : NV4-Vigilance

: NV4-Vigilance Besonderheiten kurz & knapp: Eure Waffe besitzt ein Streufeuer, das Schüsse in mehrere Richtungen ermöglicht. Überdies könnt ihr befreundeten Kämpfern die Position von Gegnern übermitteln und Punkte farmen.

Wer den Krieger wählt, ist ein Offensiv-Kämpfer und teilt gern und viel Schaden aus. Mit ihm müsst ihr stets den direkten Angriff ausführen. Wenn ihr ein Ziel tötet, dann könnt ihr den Trait „Ping“ auslösen. Hiermit erzeugt ihr eine Art Echo, bei dem ihr Teammitglieder in der näheren Umgebung eure Position zukommen lasst und die Information weitergebt, wo sich die Feinde befinden. Ihr erhaltet dann mehr Punkte, wenn diese Feinde dann getötet werden. Mit Persistenz behaltet ihr euren Punkte-Multiplikator auch noch, wenn ihr getötet worden seid. Der Warfighter besitzt eine tödliche Klaue, die ihr auf eure Waffe draufpacken könnt. Mit ihr könnt ihr Gegner ins Streufeuer nehmen, sodass gleich mehrere Feinde Schaden erleiden, weil die Kugeln nämlich an Objekten abprallen und so auch Gegner erwischen, die sich im toten Winkel eingenistet haben.

Ladungen der Kriegerrüstung:



Ladung



Details



Freischaltung



Claw



→ Schnellfeuer-Streuwaffe mit abprallenden, ballistischen Geschossen.

→ Fokussierter Schaden mithilfe einer Zielvorrichtung möglich.



-



Kampffokus



→ Bei Nutzung Erhalt von doppelten Serienpunkten (Zeit begrenzt).



-



Überstreuung



→ Kurzzeitiger Temposchub.



Ab Stufe 17



Merkmale der Kriegerrüstung: