Seit einiger Zeit wurde bereits gemunkelt, dass der erste DLC zu Call of Duty: Infinite Warfare im Frühjahr 2017 erscheinen wird. Nun haben die Entwickler nicht nur einen ersten Trailer zu dem Zusatzinhalt für Call of Duty veröffentlicht, sondern auch gleich den Release-Termin für "Sabotage" genannt.

Den Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare findet ihr wie gewohnt am Ende der News. "Sabotage" heißt der erste DLC für den neuen Shooter und wird am 31. Januar 2017 erscheinen. Dies allerdings zuerst für PS4-User. Einen Termin für andere Plattformen gibt es noch nicht. Wir vermuten, dass andere Spieler von Call of Duty: Infinite Warfare dann einige Wochen später in den Genuss des ersten DLCs kommen. Durch diesen erhaltet ihr Zugriff auf vier neue Maps und einen neuen Part des Zombie-Modus.

Die Inhalte des DLCs im Überblick

Dominion : Spieler von Call of Duty: Modern Warfare werden sich freuen, dass mit dem ersten DLC die Reinkarnation der Map "Afghan" einhergeht. Dieses Mal spielt sie auf dem Mars und bietet durch die neuen Bewegungen deutlich mehr Möglichkeiten, eure Feind zu flankieren.

: Spieler von Call of Duty: Modern Warfare werden sich freuen, dass mit dem ersten DLC die Reinkarnation der Map "Afghan" einhergeht. Dieses Mal spielt sie auf dem Mars und bietet durch die neuen Bewegungen deutlich mehr Möglichkeiten, eure Feind zu flankieren. Renaissance : Diese Karte spielt in Venedig und soll euch viele verschiedene Optionen bieten. Egal ob Sniper, Close Combat oder Mid-Range-Sturmgewehr: Hier kommt ihr auf eure Kosten.

: Diese Karte spielt in Venedig und soll euch viele verschiedene Optionen bieten. Egal ob Sniper, Close Combat oder Mid-Range-Sturmgewehr: Hier kommt ihr auf eure Kosten. Neon : Der virtuelle Trainingssimulator von Infinite Warfare. Hier materialisieren sich Objekte, wenn ihr in die Nähe kommt. Und gefallene Gegner lösen sich in Pixel auf.

: Der virtuelle Trainingssimulator von Infinite Warfare. Hier materialisieren sich Objekte, wenn ihr in die Nähe kommt. Und gefallene Gegner lösen sich in Pixel auf. Noir : Noir führt euch in ein düsteres Brooklyn der nahen Zukunft. Im strömenden Regen wird das Stadtviertel schnell zum Kriegsgebiet.

: Noir führt euch in ein düsteres Brooklyn der nahen Zukunft. Im strömenden Regen wird das Stadtviertel schnell zum Kriegsgebiet. Rave in the Redwoods: Was zunächst als Teenage-Horror-Movie in einem verlassenen Camp in einem düsteren Wald startet, wird zur großen Rave-Party mit Zombies und jede Menge Geballer.

