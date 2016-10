0 0

Erst vor kurzem berichteten wir, dass die Legacy-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare insgesamt 130 GB auf eurem System einnehmen wird. Natürlich warf dies bei vielen die Frage auf, wie dieser enorme Speicherverbrauch zustande kommt. Activision hat dies nun in einem Q&A beantwortet.

Demnach handelt es sich - und dies haben wir bereits in der ersten News geschrieben - um zwei vollwertige Spiele, die allein schon einen großen Teil des Festplattenspeichers ausmachen. Zudem kommt bei Call of Duty: Infinite Warfare noch der geschätzte Platz für zukünftige DLCs und Patches hinzu, die aktuell aber noch nicht genau datiert sind. Bei Modern Warfare Remastered hingegen werden die zusätzlichen Multiplayer-Maps in den ersten sechs Monaten nach Release noch einmal zusätzliche Daten einbringen.

Call of Duty: Ein großes Gesamtpaket

Und so errechnen sich dann schnell 130 GB für die Legacy-Edition mitsamt Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered. Aktuell dürfen Vorbesteller schon einen Blick auf die Kampagne der Neuauflage werfen. Diese ist etwa 40 GB groß. Zudem lässt sich Modern Warfare vorerst nur erwerben, wenn ihr die Legacy Edition von Infinite Warfare erwerbt. Ob es eine Standalone geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.



Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04. November 2016 für PC, PS4 & Xbox One.