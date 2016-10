0 0

Ende der Woche erscheint mit Call of Duty: Infinite Warfare der zweite große Konkurrent im Rennen um den Shooter-Thron. Doch schon jetzt gibt es eine komplette Liste mit den Spielmodi des Multiplayers, die bis zum Launch eigentlich geheim bleiben sollte. Wir zeigen euch, was ihr in Infinite Warfare erwarten könnt.

Weiter unten findet ihr die komplette Liste mit allen Multiplayer-Modi in Call of Duty: Infinite Warfare. Insgesamt handelt es sich dabei um 17 Spielarten, die euch eine Weile auf Trab halten sollen. Neben den Klassikern, wie Team Deathmatch, Search and Destroy und Kill Confirmed, gibt es aber auch neue Modi, wie Defender und Frontline. Wie sich diese Spielen werdet ihr aber erst am 4. November herausfinden, wenn Call of Duty: Infinite Warfare endlich in den Ladenregalen steht.

Alle Multiplayer-Modi von Call of Duty: Infinite Warfare

Team Deathmatch

Domination

Frontline

Search and Destroy

Kill Confirmed

Free-for-All

Hardpoint

Defender

Uplink

Demolition

Capture the Flag

Search and Rescue

Reinforce

Grind

Infected

Gun Game

Drop Zone

