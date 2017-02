0 0

Es ist kein Geheimnis, dass Call of Duty: Infinite Warfare kein Hit unter Fans wurde. Das bestätigte nun auch Activisions CEO Eric Hirshberg und gelobte sogleich Besserung.

Mit Call of Duty: Infinite Warfare konnte Activision nicht ganz das erreichen, was sie sich erhofft hatten: einen Riesenhit, der bei den Fans gut ankommt. Stattdessen blieben die Verkaufszahlen weit hinter dem vorherigen Titel Call of Duty: Black Ops 3 zurück, der Reveal Trailer wurde zum zweitmeist gehassten Video auf Youtube und die Fans wandten sich von Call of Duty ab und EA/DICEs Battlefield One zu, das für viele über das bessere Setting verfügte.

Activision gibt Klatsche zu

Beim Finanzbericht gab nun Activisions CEO Eric Hirshberg zu, was sowieso bereits klar war: Das Sci-Fi-Setting "gefiel den Fans nicht". Doch: "Call of Duty: Infinite Warfare hatte eine Menge Gameplay-Innovationen", so Hirshberg. "Aber es hatte auch ein Setting, das nicht jedem Fan gefiel."

Und offenbar hat Activision seine Lehren daraus gezogen: Das nächste Call of Duty, das bereits diesen Herbst veröffentlicht werden soll, und von Sledgehammer Games entwickelt wird, soll die Reihe "zurück zu den Wurzeln" führen, wie der CEO bestätigt. Das Spiel soll die "perfekte Harmonie in Sachen Balance" sein und soviele Innovationen wie auch traditionelle Elemente besitzen, dass er sich sicher sei, dass die Fans es lieben werden.

Was auch immer Hirshberg damit genau meint, und ob er mit "zurück zu den Wurzeln" etwa ein WWII-Setting meint oder zumindest ein Setting wie bei Modern Warfare eins und zwei, das werden wir spätestens beim Reveal Trailer zu Sledgehammer Games' nächstem Beitrag sehen.

