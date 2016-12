0 0

Das mittlerweile zehn Jahre alte Spiel Bully: Die Ehrenrunde kommt in der Anniversary-Edition auf Android- und iOS-Geräte. Mit dieser kleinen Überraschung feiert Rockstar das große Jubiläum. Während das Spiel bereits in den amerikanischen Mobile-Stores zum Download bereit steht, wird es hier wohl noch ein wenig dauern.

Aber dann sollte auch hierzulande Bully: Anniversary Edition verfügbar sein. In den USA wird das Open-World-Spiel für 6,99 Dollar angeboten. In Großbritannien werden 4,99 Pfund fällig. Wir dürfen also gespannt sein, welcher der beiden Preise übernommen wird oder ob es einen separaten Preis für den deutschen Store geben wird.

Canis Canem Edit mit Multiplayer

In Bully übernehmt ihr die Rolle des jungen Jimmy Hopkins, einem Rüpel, der aufgrund seine Taten auf eine Elite-Akademie geschickt wird. Neben den üblichen Fächern wie Chemie, Mathe und Englisch müsst ihr auch den Herausforderungen abseits des Schulgeländes gewachsen sein.

In der Anniversary-Version soll es zudem eine Art Multiplayer geben, in dem ihr eure Freunde in den einzelnen Minispielen der Unterrichtsfächer herausfordern könnt.



