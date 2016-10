1 0

Wolltet ihr schon immer einen Blick auf die Borderlands-Collection werfen, hattet aber einfach kein Kleingeld dafür übrig? Dann ist jetzt eure Chance gekommen. Aktuell gibt es die Borderlands: Handsome Collection im Xbox-One-Store kostenlos. Doch ist dies ein Systemfehler?

Borderlands gehört definitiv zu den Spielen, die man einfach mal gespielt haben muss. Selten hat sich ein Shooter so griffig angefühlt und war dabei gleichzeitig so witzig, bösartig und abgedreht. Mit der Borderlands: Handsome Collection bekommt ihr das Pre-Sequel der Reihe und Borderlands 2 auf dem Silbertablett serviert. Sie sind mittlerweile sogar kostenlos im deutschen Store der Xbox One angekommen.

Fehler oder kostenloses Wochenende?

Aktuell wird noch nicht ersichtlich, ob es sich dabei um ein echtes "Angebot" seitens Microsoft handelt oder das Ganze ein Fehler im System ist. Auch wird nicht darauf hingewiesen, ob die Lizenz von Borderlands: The Handsome Collection nach einer Weile wieder abläuft. Das Paket könnte nämlich auch Teil eines kostenlosen Wochenendes sein. So oder so empfehlen wir euch den Klick auf den Download-Button. Normalerweise werden 24 Euro für das Borderlands-Paket fällig.



Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

