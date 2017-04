Bloodborne 2 - Gerüchte und News: Release und weitere Hintergründe

Bloodborne 2 ist in den Fankreisen des Hauses From Software erwünscht und viele Spieler können es nicht abwarten, bis es endlich neue Infos zum Release gibt. Die bisherigen Gerüchte und News lassen auf vieles schließen und bieten die Möglichkeit, sich auf mögliche Szenarien vorzubereiten. Wenn ihr euch also fragt, wann ihr endlich in den düsteren Welten von Bloodborne 2 auf Monsterjagd gehen könnt oder ob From Software doch lieber zu einem Demon’s Souls Remake oder zum zweiten Teil greift, bekommt ihr hier die Antworten.

Wir haben nämlich die wesentlichen Gerüchte und Infos um Release zu Bloodborne 2 zusammengetragen und versuchen unsere eigene ungestillte Sehnsucht damit zu befriedigen, darüber zu schreiben und zu diskutieren. From Software brachte uns zwar schon fünf düstere Teile dieser Spiele, dennoch haben wir noch nicht genug, also Tor frei für die Gerüchte und News zu Bloodborne 2.

Update vom 07. 04. 2017



Bloodborne 2 wird auf der E3 2017 angekündigt

Bloodborne 2 wird auf der E3 2017 angekündigt

Vor kurzem ging ein Gerücht um, dass Bloodborne 2 auf der diesjährigen E3 angekündigt werden soll. Doch wie kam es zu dieser Info überhaupt? Das spanische UP2PLAY-Magazine veröffentlichte eine Liste mit Spielen, die auf der E3 2017 vorgestellt werden sollen. Das Magazin habe wohl auch behauptet, dass dies eine offizielle Liste sei. Die Auflistung enthielt tatsächlich den heißbegehrten Titel, doch wenn man genauer hinschaut, dann sieht man davor ein Sternchen. Liest man sich die Bedeutung des Sternchens durch, dann erfährt man, dass so gekennzeichnete Titel eine Art Vermutung darstellen, da sie bereits seit langer Zeit im Gespräch seien. Wie ihr seht, könnt ihr euch auf dieses Gerücht also auch nicht wirklich verlassen, doch die Einschätzung ist nicht verkehrt. Die E3 2017 findet im Juni statt und spätestens dann werden wir erfahren, wie viel Wahrheit hinter dieser Info tatsächlich steckt.

Ursprünglicher Artikel vom 16. 02. 2017



Gerüchte zum Release im Jahr 2017

Bereits zu Beginn des Jahres 2017 tauchten die ersten Gerüchte zu einem Release oder zumindest zu einer Enthüllung von Bloodborne 2. Offiziell angekündigt wurde das Spiel allerdings nicht, weshalb wir uns nur auf das verlassen können, was die Entwickler und Publisher durchsickern lassen. Aus solchen News können wir dann gemeinsam mit euch Schlüsse ziehen und ein wenig spekulieren. Einige dieser Gerüchte und Infos scheinen allerdings schlüssig zu sein. Folgendes ist zu einem Nachfolger von Bloodborne und dem Release ausdiskutiert worden:

Aktuelle Titel in Arbeit: From Software arbeitet bereits an weiteren Titeln und darunter befindet sich auch ein Spiel, dessen Handlung in einer düsteren Fantasy-Welt lokalisiert sei. Das kann sehr wohl ein Bloodborne 2 sein. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es auch ein Remake von Demon’s Souls oder gar ein zweiter Teil sein könnte, doch dazu später mehr.



Ein altes Demon's Souls in neuer Kleidung oder lieber Demon's Souls 2?

Die Bosse bei Bloodborne waren schon abgefahren. Mehr davon!

Sobald weitere Gerüchte und News auftauchen, werden wir sie natürlich weiterhin auf dieser Seite zusammentragen. Doch was ist mit Demon’s Souls und Dark Souls 4? Besteht da vielleicht die Möglichkeit für einen weiteren Titel?

Demon’s Souls Remake und Demon’s Souls 2

Erinnert ihr euch noch an das Gefühl, als ihr das erste Mal Demon’s Souls gestartet habt und euch schon beim Tutorial dachtet: „Was zum Teufel ist das? Geil!“ Ebendieses Gefühl wünschen wir uns wieder oder zumindest eine Reise zurück in diese Zeit. Kürzlich haben wir das erste Spiel der Souls-Reihe erneut angespielt und es war immer noch der Wahnsinn! Bessere Grafik würde Demon’s Souls zwar nicht schaden, aber auch ohne Remake ist der Titel immer noch super. Ein Demon’s Souls 2 wäre vermutlich nicht wesentlich anders, als ein Dark Souls und das wird wohl eher nicht passieren. Wobei man niemals nie sagen sollte, denn ein Spiel mit dem Titel Demon’s Souls 2, das allerdings komplett von der Reihe abweicht, wäre auch möglich, allerdings nicht sehr wahrscheinlich.

Dark Souls 4 noch in 2017?

Könnte es tatsächlich möglich sein, dass der neue Titel aus dem Hause From Software Dark Souls 4 sein wird? Leider gibt es hierzu keine Gerüchte und News, die eine solche Annahme bestätigen würden. Vielmehr läuft es darauf hinaus, dass es gar kein Dark Souls 4 mehr geben wird. Der Director Hidetaka Miyazaki arbeitet mittlerweile an einem gänzlich neuen Projekt, dass nichts mit der Souls-Reihe zu tun haben soll. Das in einer nicht absehbaren Zeit ein Dark Souls 4 doch in Frage kommt, lässt sich allerdings nicht behaupten. Wir haben oft genug erlebt, dass Spiele auch noch nach Jahren wieder aufgegriffen wurden, um Fans mit einer Fortsetzung glücklich zu machen. Dass es aber schon 2017 der Fall sein wird, können wir mit hoher Sicherheit verneinen.

Warum Fans lieber Bloodborne 2 als Dark Souls 4 hätten

Die englische Seite whatculture.com hat einen Artikel veröffentlicht, in welchem sie 10 Gründe dafür aufzählen, weshalb wir ein Bloodborne 2 eher brauchen als ein Dark Souls 4. Einer der Gründe, sind die Trickwaffen, die ihr in der Souls-Reihe in der Form nicht habt und welche auf großen Zuspruch gestoßen sind. Sie erlauben eine Vielfalt an Kombinationen im Kampf und generell ist das Kampfsystem von Bloodborne gut bei den Spielern angekommen. Möglicherweise, weil es schneller und offensiver ist.

Ein weiterer Grund scheint zu sein, dass die Bosse bei Bloodborne wesentlich ausgefallener sind und eben nicht die typischen Kerle in Rüstung, wie man sie aus Dark Souls 3 kenne. Hier und auch bei allen anderen Punkten kann man sich natürlich streiten und es ist alles Geschmackssache und dennoch wollen wir gerne von euch wissen: Was würdet ihr euch wünschen? Ein frisches Bloodborne 2, dass ihr vielleicht sogar mit VR spielen könnt oder ein neues Demon’s Souls bzw. ein Remake des ersten Hits der Reihe? Hinterlasst uns eure Wünsche und Ideen gerne in den Kommentaren.