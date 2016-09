BioShock: The Collection - Trophäen und Erfolge

Dank der Bioshock Collection können die Fans erneut Trophäen und Erfolge in allen drei Teilen der fantastischen Reihe sammeln. Ganz einfach waren sie alle nicht, doch besonders Bioshock 1 hatte einige kniffelige Momente. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr die Trophäen und Erfolge dazu, aber auch zu Bioshock 2 und Bioshock Infinite freischalten konntet? Wenn ja, dann versucht es doch erneut. In unserem Guide verraten wir euch alle Trophäen und Erfolge der Bioshock Collection und versuchen euch bei einigen der schwierigeren Achievements unter die Arme zu greifen.

So werden wir bei den entsprechenden Errungenschaften einen Link setzen, der euch zum hilfreichen Guide führt. Habt ihr noch Hinweise darauf, wie man schwierige Trophäen und Erfolge der Bioshock Collection freischalten kann, hinterlasst uns eure Tipps gerne in den Kommentaren. Auf den folgenden Seiten findet ihr einen Überblick über alle Achievements der Reihe. Seid aber gewarnt, denn auch die versteckten Trophäen und Erfolge werden verraten, also: SPOILER-WARNUNG!

Bioshock 1 – Alle Trophäen und Erfolge im Überblick

Die Reise begann auf dem Meer in einem kleinen Boot und über einen geheimnisvollen Eingang konntet ihr nach Rapture gelangen. Dort seid ihr zum ersten Mal einer Little Sister und einem Big Daddy begegnet – habt ihr auch schon Gänsehaut? Mit der kleinen Kamera an eurer Seite habt ihr Fotos gemacht und auf diese Weise einzelne Gegner erforscht. Dafür wurdet ihr ordentlich mit Trophäen und Erfolgen belohnt. Auch für das Durchspielen auf allen Schwierigkeitsgraden hat euch Bioshock mit Achievements überhäuft. Falls ihr vergessen habt, welche Trophäen und Erfolge ihr noch bei Bioshock freischalten könnt, dann schaut in die folgende Tabelle.

Erfolge zu Bioshock Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Munitionsentwickler Ihr habt alle möglichen Munitionsarten erfunden Bronze 25 G Ehrgeiziger Erfinder Erfindet mindestens 100 Objekte Bronze 10 G Durchschnittlicher Erfinder Ihr habt mindestens ein Objekt erfunden Bronze 5 G Zum Big Daddy geworden Ihr seid zu einem Big Daddy geworden Bronze 30 G Einen Slot gekauft Ihr habt einen Slot in einer beliebigen Plasmid- oder Tonikum-Kategorie erstanden Bronze 5 G Psycho-Manipulationen beendet Ihr habt Fontaines Psycho-Manipulationen ein Ende bereitet Bronze 30 G Cohens Meisterwerk vollendet Ihr habt Sander Cohens großartiges Meisterwerk vollendet Bronze 30 G Willkommen abgeschlossen Ihr habt den Level “Willkommen in Rapture” erfolgreich absolviert Bronze 10 G Jeder Little Sister begegnet Ihr habt jede mögliche Little Sister entweder ausgebeutet oder gerettet Bronze 40 G Andrew Ryan besiegt Ihr habt Andrew Ryan besiegt Bronze 30 G Atlas besiegt Ihr habt hat Atlas besiegt Bronze 100 G Dr. Steinman besiegt Ihr habt den verrückten Dr. Steinman besiegt Bronze 15 G Peach Wilkins besiegt Ihr habt Peach Wilkins besiegt Bronze 15 G Alle Upgrades für fünf Waffen Besorgt euch alle Upgrades für fünf Waffen Bronze 10 G Cohens Zimmer gefunden Ihr habt den persönlichen Raum von Sander Cohen betreten Bronze 10 G Alle Upgrades für vier Waffen Besorgt euch alle Upgrades für vier Waffen Bronze 10 G Bouncer voll erforscht Erforscht den Bouncer vollständig Bronze 10 G Leadhead Splicer voll erforscht Ihr habt den Leadhead Splicer vollständig erforscht Bronze 10 G Houdini Splicer voll erforscht Erforscht den Houdini Splicer vollständig Bronze 10 G Little Sister voll erforscht Erforscht die Little Sister vollständig Bronze 10 G Nitro Splicer voll erforscht Erforscht den Nitro Splicer vollständig Bronze 10 G Rosie voll erforscht Erforscht den Rosie vollständig Bronze 10 G Spider Splicer voll erforscht Ihr habt den Spider Splicer vollständig erforscht Bronze 10 G Thuggish Splicer voll erforscht Ihr habt den Thuggish Splicer vollständig erforscht Bronze 10 G Safe gehackt Ihr habt erfolgreich einen Safe gehackt Bronze 10 G Sicherheits-Bot gehackt Ihr habt einen Sicherheits-Bot erfolgreich gehackt Bronze 10 G Sicherheitskamera gehackt Ihr habt erfolgreich eine Sicherheitskamera gehackt Bronze 10 G Geschütz gehackt Ihr habt erfolgreich ein Geschütz gehackt Bronze 10 G Circus d. Werte-Automat gehackt Ihr habt erfolgreich einen Circus der Werte-Automaten gehackt Bronze 10 G Ironie Ihr habt ein Foto von Sander Cohens Leiche gemacht Bronze 10 G Glücklicher Gewinner Knackt den Jackpot an einem Spielautomaten Bronze 10 G Max. in allen Kateg. Erreicht Kauft alle Slots in allen vier Plasmid- und Tonikum-Kategorien Bronze 50 G Max. einer Kategorie erreicht Ihr habt jeden Slot in einer der Plasmid- oder Tonikum-Kategorien erworben Bronze 20 G Alle Upgrades für eine Waffe Ihr habt euch alle Upgrades für eine Waffe besorgt Bronze 5 G Ein erfolgreicher Hack Ihr habt mindestens einmal erfolgreich gehackt Bronze 5 G Produktiver Fotograf Macht in jeder Forschungsgruppe mindestens ein Foto Bronze 5 G Hochwertige Forschungsaufnahme Ihr habt eine Forschungsaufnahme höchster Qualität angefertigt Bronze 20 G Forscher Alles vollständig erforscht Bronze 20 G Splicer erforscht Ihr habt mindestens eine Forschungsaufnahme von einem Splicer gemacht Bronze 5 G Wälder gerettet Ihr habt die Wälder von Arcadia gerettet Bronze 15 G Absolutes Ass Ihr habt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Schwer absolviert Bronze 40 G Fähiger Hacker Ihr habt erfolgreich 50 Hacks ausgeführt Bronze 40 G Alle Upgrades für drei Waffen Ihr habt euch alle Upgrades für drei Waffen besorgt Bronze 10 G Toaster in der Wanne Ihr habt einem Gegner im Wasser einen Stromschlag versetzt Bronze 10 G Tonikum-Sammler Sammelt oder erfindet 58 Tonika aus den Kategorien Körper, Technik, Kampf Bronze 50 G Alle Upgrades für zwei Waffen Ihr habt euch alle Upgrades für zwei Waffen besorgt Bronze 5 G Waffe verbessert Ihr habt euch mindestens ein Waffen-Upgrade besorgt Bronze 5 G Waffenspezialist Besorgt euch sämtliche Upgrades für alle Waffen Bronze 20 G “Eine schockierende Wende” - Retter Die Little Sister gerettet in “Eine schockierende Wende” Bronze 5 G “Eine schockierende Wende” - Sammler Alle verfügbaren Rosen gefunden in “Eine schockierende Wende” Bronze 5 G “Eine schockierende Wende” - Experte Die Little Sister in “Eine schockierende Wende” in unter 4:00 gerettet Bronze 10 G “Eine schockierende Wende” - Meister-Elektriker Das Riesenrad 9-mal aufgeladen in “Eine schockierende Wende” Bronze 5 G “Das 'Ich' im Team” - Retter Die Little Sister gerettet in “Das 'Ich' im Team” Bronze 5 G “Das 'Ich' im Team” - Sammler Alle verfügbaren Rosen gefunden in “Das 'Ich' im Team” Bronze 5 G “Das 'Ich' im Team” - Experte Die Little Sister gerettet in “Das 'Ich' im Team” in unter 3:00 Bronze 10 G “Das 'Ich' im Team” - Pazifist Die Little Sister gerettet in “Das 'Ich' im Team” ohne ein Maschinengewehrgeschütz zu zerstören Bronze 15 G “Welt der Schmerzen” - Retter Die Little Sister gerettet in “Welt der Schmerzen” Bronze 5 G “Welt der Schmerzen” - Sammler Alle verfügbaren Rosen gefunden in “Welt der Schmerzen” Bronze 5 G “Welt der Schmerzen” - Experte Die Little Sister gerettet in “Welt der Schmerzen” in unter 15:00 bei mittlerer Schwierigkeit oder höher Bronze 10 G Historiker Findet alle Audio-Tagebücher Silber 50 G Freund der Little Sisters Ihr habt das Spiel absolviert, ohne eine Little Sister zu töten Silber 100 G “Welt der Schmerzen” - Harter Hund Die Little Sister gerettet in “Welt der Schmerzen” und dabei nur Plasmide, Tonika, Schraubenschlüssel und Forschungskamera verwendet bei mittlerer Schwierigkeit oder höher Silber 20 G Der Freie hat die Wahl Spielt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Extrem durch Gold / Eisenfresser Spielt das Spiel in Schwierigkeitsgrad Schwer durch, ohne eine Vita-Chamber zu benutzen Gold 100 G Ich Entschied mich für das Unmögliche Spielt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Extrem durch, ohne eine Vita-Chamber zu benutzen Gold / Platin Trophäe Alle Trophäen freigeschaltet Platin /

Auf den folgenden Seiten könnt ihr die Trophäen und Erfolge zu Bioshock 2 und Bioshock Infinite einsehen.

Inhaltsverzeichnis: Bioshock 1 – Alle Trophäen und Erfolge im Überblick Bioshock 2 – Alle Achievements in der Übersicht Bioshock Infinite – Alle Errungenschaften auf einen Blick