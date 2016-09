0 0

Die heiß erwartete Spielesammlung BioShock: The Collection machte nach der Veröffentlichung vor allem mit auftretenden PC-Problemen von sich reden. Publisher 2K Games veröffentlichte diesbezüglich eine Mitteilung auf der Steam-Community-Seite: „Einige Spieler haben uns von Stabilitätsproblemen berichtet, während andere uns nach zusätzlichem Feature-Support gefragt haben. Wir hören euch zu und wir sind froh zu berichten, dass wir uns bald mit dem Feedback befassen.“



Dem Beitrag zufolge werden einige Probleme in Bioshock eins behoben, darunter allgemeine Schwierigkeiten mit der Maus-Steuerung wie Sensitivität. Außerdem werden zusätzliche Sprachmodus-Optionen in den Audio-Einstellungen eingefügt.

Der BioShock: The Collection-Patch fügt 21:9-Bildschirmanzeige hinzu

Für Bioshock 2 und den DLC Minvera's Den werden die Field-of-View-Slider-Optionen überarbeitet und die Unterstützung für die 21:9-Bildschirmanzeige kommt hinzu. Zudem wird das Entwickler-Team die Stabilität verbessern, um das Aufkommen von Spielabstürzen zu reduzieren. In welchem Zeitraum der Patch erscheint, teilte 2K Games auf der Community-Seite allerdings nicht mit.

Jedoch weist der Publisher darauf hin, weitere Probleme von BioShock: The Collection über das Online-Formular des 2K-Supports mitzuteilen. Die Remastered-Collection erschien am 16. September 2016 für PS4, Xbox One und PC. Lösungsvorschläge für die Probleme stellen wir in unserem Guide für euch bereit. Weitere Infos zu BioShock: The Collection findet ihr im Community-Beitrag und in unserem Artikel zum kostenlosen Uprgrade.



