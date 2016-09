BioShock - Audio-Tagebücher: Fundorte mit Video

In BioShock gibt es viele Audio-Tagebücher und eure Aufgabe ist es, sie alle zu finden. Hierfür habt ihr mindestens zwei Gründe. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, euch bei der Suche nach den Audio-Tagebüchern in Bioshock zu helfen und haben euch hierfür ein Video herausgesucht. Darunter gibt es einige Fundorte, die leicht zu übersehen sind.

Insgesamt gibt es bei Bioshock 122 Audio-Tagebücher, die in allen 12 Bereichen des Spiels verteilt sind. Gelingt es euch, alle Audio-Tagebücher zu finden, werdet ihr mit einer Trophäe bzw. einem Erfolg belohnt. Zudem verraten euch die Aufnahmen weitere Hintergrundinformationen zu der Story von Bioshock 1. Nachfolgend seht ihr eine Liste mit allen Tapes und darunter findet ihr das Video, welches euch zu den einzelnen Fundorten führt.

Bioshock 1 – Alle Audio-Tagebücher finden

Kurz nach dem Start von Bioshock könnt ihr bereits die ersten beiden Audio-Tagebücher finden. Das eine verrät euch zum Beispiel, dass ihr euch kurz vor der Jahreswende befindet und das andere, dass es hinter der Toilette seit Wochen ein Loch in der Wand gibt. Vielleicht ist da ein geheimer Raum versteckt? Gelegentlich findet ihr Audio-Tagebücher von Andrew Ryan, denen ihr besonders interessiert lauschen solltet, denn er spielt eine wichtige Rolle in Bioshock 1. Die folgende Tabelle nennt euch die Bereiche, in welchen ihr die Audio-Tagebücher finden werdet und darunter findet ihr das Video von Shadow21Gaming, welcher sich die Mühe gemacht hat, alle Fundorte zu filmen.