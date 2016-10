12 0

Schon seit mehreren Wochen kursieren immer wieder Gerüchte im Internet, dass aktuell an einer Fortsetzung zu Beyond Good and Evil gearbeitet werden soll. Und nun - nach einigen Teasern des Schöpfers - bestätigte Ubisoft die Entwicklung eines neuen Teils. Aktuell soll sich dieser in der Pre-Produktion befinden.

Vor einer gefühlten Ewigkeit wurde ein zweiter Teil zu Beyond Good and Evil angeteasert. Damals wurde nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt, in dem Schweinemann Pey'j und Protagonistin Jade zu sehen waren. Danach folgte eine monatelange Stille. Doch jüngst machte Michel Ancel, der Schöpfer des Erstlings, den Fans neue Hoffnungen. Und diese lassen sich nun bestätigen.

Was bringt Beyond Good and Evil 2 mit sich?

Laut der Facebook-Seite des Spiels befindet sich ein weiteres Spiel in der Pre-Produktion. Ancel höchstselbst soll daran beteiligt sein und mit Ubisoft Montpelier zusammenarbeiten. Doch viel mehr ist leider nicht bekannt. Lediglich die Bilder des Schöpfers geben etwas mehr Einblick. Darauf ist ein kleines Schwein - vermutlich der junge Pey'j - und ein älterer Mann zu sehen. Viele vermuten, dass es sich dabei um den Vater von Jade handeln wird.

Doch bislang sind dies alles nur Spekulationen. Beyond Good and Evil 2 hat aktuell noch keinen Release-Zeitraum oder Details zur Story. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zur Fortsetzung gibt.



