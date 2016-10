12 0

Zu Beyond Good & Evil 2 machen sich einige Gerüchte im Netz breit. Angeblich hat die Seite LetsPlayVideogames Insider-Informationen bekommen, die mehr zur kommenden Fortsetzung verraten. Dabei soll es sich um einen Reboot handeln, der Teile der Geschichte des Erstlings erzählt. Zudem soll Beyond Good & Evil 2 exklusiv für Nintendo NX erscheinen.

Die Fortsetzung von Beyond Good & Evil soll demnach erst mit einem Part der ursprünglichen Geschichte einsteigen und es so neuen Spielern ermöglichen, sich mit Jade und Peyj zu indentifizieren. Des weiteren soll die Hintergrundgeschichte des Schweinemanns näher ausgeleuchtet werden, bevor die Story einen Blick auf das Ende des ersten Teils wirft und von da an seine eigenen Weg weiterführt.

Ankündigung mit der Nintendo NX?

Die deutlich brisantere Info, die die Seite von dem Insider bekommen haben soll, ist, dass Beyond Good & Evil 2 angeblich exklusiv für die Nintendo NX erscheinen soll. Aktuell planen die Entwickler einen Release für den Sommer 2018. Doch schon bei der Präsentation der neuen Konsole - wann immer diese auch stattfinden wird - soll ein Trailer des Spiels gezeigt werden. Und dieser soll dann auch die Exklusivität bestätigen.

Natürlich solltet ihr diese Infos noch nicht als Fakt sehen. Aktuell sind dies nur Gerüchte. Wirklich spannend wird es erst, wenn die Nintendo NX vorgestellt und wirklich ein Trailer zu Beyond Good & Evil 2 gezeigt wird.



