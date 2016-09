12 0

Beyond Good & Evil 2 gehört wohl zu den Spielen, über die wirklich wenig bekannt ist. Und dennoch freuen sich schon heute viele auf die Fortsetzung des Abenteuers. Bislang war es ziemlich still, doch nun sorgt ein neues Artwork aus der Feder des Directors für neue Aufregungen bei den Beyond-Fans.

Auf dem hier beigefügten Bild könnten schon erste Details zu Beyond Good & Evil zu sehen sein. Fans vermuten, dass es sich hier um den jungen Pey'j handelt, der Jade im ersten Teil des Spiels begleitet hat. Eine andere Theorie besagt, dass es stattdessen ein völlig neuer Charakter ist, der nur zur selben Spezies gehört. Bei dem grimmigen Mann vermuten die Spieler, dass es sich um Jades Vater handelt.

Wann kommen neue Details zu Beyond Good & Evil 2?

Zum Bild hat der Director geschrieben: „Irgendwo in System 4...Danke Ubisoft, dass ihr dies möglich macht!“ Doch nun wird noch gerätselt, worum es sich bei dem System 4 handeln könnte. Um Beyond Good & Evil 2 war es schon lange Zeit ruhig. Auf der E3 2016 hat Ubisoft CEO Yves Guillemont aber wieder bestätigt, dass sich das Spiel weiterhin in Entwicklung befindet. In welchem Stadium es aktuell ist, bleibt aber weiterhin unklar.



Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

Aktuellstes Video zu Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 - Auf der Flucht Ein weiteres Video

Beyond Good & Evil 2 erscheint demnächst für PS3 & Xbox 360. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.