Beyond Good & Evil 2 ist einer der großen Titel, die nach dem Erscheinen der Nintendo Switch erwartet wird. Die Fortsetzung ist bereits in der Mache. Jedoch gibt es bislang keine Infos, für welche Systeme sie noch erscheint. Die Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale hat nun einige Details dazu vermeintlich über Twitter geleakt.

Dale hat in den letzten Wochen vermehrt ihren Fokus auf die Nintendo Switch gelegt und immer wieder angebliche Infos gepostet. Nun zählt auch Beyond Good & Evil 2 dazu, das intern unter dem Namen "Odyssey" geführt wird. Dieses soll angeblich für 12 Monate exklusiv für Nintendos neue Konsole erhältlich sein. Dabei geht es um Retail- und Download-Fassungen. Erst nach dem Ablauf dieser Frist erscheint Beyond Good & Evil 2 laut Dale auch für PC, Xbox One und PS4. Auf diesen Systemen angeblich aber nur in digitaler Form.

Teaser bei der großen Enthüllung

In der kommenden Woche findet das große Event zur Nintendo Switch statt, auf dem die Konsole der Weltöffentlichkeit endlich vorgestellt wird. Laut der Insiderin soll es dort auch einen weiteren Teaser zu Beyond Good & Evil 2 geben. Neben der heiß ersehnten Fortsetzung sollen sich auch eine Umsetzung von Rayman Legends und ein Crossover zwischen den Rabbits und Mario in Entwicklung befinden. Wie es darum wirklich steht, sehen wir in der kommenden Woche.



