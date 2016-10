4 0

Kaum hat Ubisoft die Entwicklung einer Fortsetzung von Beyong Good and Evil bestätigt, kommt der nächste Kracher für Fans des Erstlings. Dieser wird in der kommenden Woche im Rahmen des 30. Geburtstages von Ubisoft kostenlos über Uplay angeboten.

Bislang waren eigentlich nur Perlen bei der kostenlosen Aktion von Uplay dabei. Prince of Persia, Splinter Cell, Rayman Origins und in diesem Monat das Rennspiel The Crew. Wer sich dieses sichern möchte, sollte sich beeilen. Denn ab dem 12. Oktober steht dann Beyond Good and Evil auf der Plattform zum Download bereit. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Account für Uplay.

Kostenlose Games bis zum Jahresende

Im November und Dezember soll es dann jeweils noch ein Spiel kostenlos geben. Danach ist die Aktion auch schon wieder vorbei. Beyond Good and Evil gehört auch heute noch bei vielen zu den Top-Spielen. Und das, obwohl der Titel bereits 2003 erschienen ist. In dem Action-Adventure übernehmt ihr die Rolle der Reporterin Jade, die zusammen mit ihrem Onkel Pey'j (einem Schwein) auf dem Planeten Hyllis lebt. Eines Tages bekommt Jade dann einen Auftrag, der ihr komplettes Weltbild auf den Kopf stellt.



Beyond Good & Evil ist für PC, seit dem 01. Februar 2004 für XBox, seit dem 26. Februar 2004 für GameCube, seit dem 2011 für PS3 und seit dem 02. März 2011 für Xbox 360 erschienen.