Pete Hines, Vice-President of Marketing and PR bei Bethesda, hat in einem Interview eine kleine Überraschung parat gehabt. Als er auf der PAX West mit Tek Syndicate sprach, erzählte er von den Titeln, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Darunter soll sich auch ein Spiel befinden, das bislang nicht angekündigt ist.



Die entsprechende Stelle findet ihr bei circa 2:40 Minuten. Auf weitere Nachfragen hin wollte Hines keine Details über den kommenden Titel enthüllen. Zudem verbesserte er sich kurz darauf über Twitter: "Ich hatte wahrscheinlich noch eine Gehirnerschütterung von der Niederlage, die ich Online einstecken musste und habe vor mich hin geschwafelt. Ignoriert das." Allerdings halten die Fans der Fallout-Schmiede dies für keinen Versprecher. Sie rätseln nun, welches Spiel in diesem Jahr noch aus dem Hause Bethesda auf die Welt losgelassen werden könnte.



Die Zeit rennt davon

Sollte ein neues Bethesda-Spiel wirklich noch in diesem Jahr erscheinen, hat das Unternehmen nicht mehr viel Zeit, um es anzukündigen. Einen wirklich großen Kracher, wie beispielsweise ein neues Fallout, können wir definitiv nicht erwarten. Dafür würden die Entwickler die Bühne der E3 nutzen. Aber immerhin könnte es noch eine kleine Perle von Bethesda geben, die das Jahr abrundet.