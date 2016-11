1 0

Der Dezember hält für Battlefield 1 viel bereit. Neben einer neuen Map könnte es nun aber auch ein spezielles Event geben, wenn man den Funden einiger User glaubt. Diese haben Hinweise auf einen "Weihnachtsfrieden" gefunden, wie es ihn auch im Ersten Weltkrieg gegeben haben soll.

Bei den Abzeichen von Battlefield 1 findet sich demnach die Medaille "Weihnachtsfrieden". Darunter steht: "Legenden erzählen von einer kalten Winternacht, in der die Soldaten der Schlachtfelder von allen Seiten zusammenkamen und in Friede miteinander feierten." Demnach könnte es auch im Shooter ein Event geben, das sich an dem Ereignis orientiert. Bislang gibt es jedoch keine weiteren Informationen.

Spekulationen zum Weihnachtsfrieden

Aktuell gibt es viele Diskussionen zum Fund in Battlefield 1. Während einige denken, dass es sich nur um eine Belohnung für das Einloggen an Weihnachten handelt, hoffen andere, dass es wirklich zu einem längeren Event ausgebaut wird. Ein eigener Spielmodus, der temporär in der Weihnachtszeit freigeschaltet wird, wäre ebenfalls denkbar. Eine Bestätigung von DICE oder EA steht aktuell noch aus.



