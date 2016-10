1 0

Battlefield 1 ist da und bereitet ziemlich vielen Spielern Spaß. Doch einigen scheint es im Moment mehr Kopfzerbrechen zu bereiten. Einige User haben auf den Multiplayer-Karten mysteriöse Kopfhörer entdeckt, die eingesammelt werden können. Nun beginnt das große Rätselraten, was es mit diesem Easter Egg auf sich hat.

Weiter unten findet ihr ein Youtube-Video von jackfrags, das einige der Kopfhörer in Battlefield 1 zeigt. Laut dem offiziellen Reddit-Thread zu diesem Easter Egg finden sich die Objekte auf jeder Karte des Multiplayers. Dabei scheinen sie allerdings immer wieder die Position zu wechseln, wenn der Server neu gestartet wird. Sie befinden sich also nicht immer an derselben Stelle, wenn ihr einem Spiel beitretet. Außerdem kann nur ein Spieler sie aufnehmen, bevor sie verschwinden.

Morsecodes und noch mehr Rätsel

Mehrere Kopfhörer wurden nun in Battlefield 1 gefunden. Beim Aufheben geben sie ein Geräusch von sich. Zudem haben einige Spieler Morsecodes gefunden, die an Funkstationen auf den Karten ausgegeben werden. Bislang wird aber niemand aus den Nachrichten schlau. Viele vermuten, dass ein Battletag als Belohnung winkt, wenn alle Kopfhörer aufgesammelt werden. Andere denken, dass durch den Morsecode weitere Hinweise auf Easter Eggs in Battlefield 1 enthüllt werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn die User einen Durchbruch bei ihrer Suche machen.



