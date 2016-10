1 0

Seitenhiebe sind in der Spielebranche immer gern gesehen. Zum einen sind sie meist sehr lustig und zum anderen passen sie perfekt zur Branche, die sich gerne mal selbst nicht zu ernst nimmt. Passend dazu gibt es nun einen Seitenhieb von Battlefield 1 auf Call of Duty und seine Spieler.

Auf Twitter wurde über den offiziellen Kanal von Battlefield 1 ein Video des Users Koda Wolf gepostet, in dem ein Spieler im Multiplayer eine ganze Horde an Gegnern dezimiert. Dabei scheinen diese völlig mit der Situation überfordert zu sein und schauen sich nicht mal nach hinten um. Passend dazu schreibt Battlefield 1: Das andere Team muss aus Spielern bestehen die sonst...einen anderen Shooter spielen. Natürlich ist der kleine Seitenhieb auf Call of Duty nicht zu übersehen.

Wer besteigt den Shooter-Thron?

Die Fans gehen unter dem Posting von Battlefield 1 steil und freuen sich über den frechen Kommentar. Allerdings bleibt noch abzusehen, wer am Ende dieses Jahres die Shooter-Krone gewinnt. Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November und muss dann zeigen, was es zu bieten hat. Battlefield 1 erfreut sich indes schon reger Beliebtheit bei den Spielern und bei der Fachpresse.



Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.