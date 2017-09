1 0

"In the Name of the Tsar" für Battlefield 1 ist schon eine ganze Weile in Entwicklung. Eine der Karten (Lupkow Pass) wurde schon im Vorfeld veröffentlicht, um einen ersten Vorgeschmack zu liefern. Doch nun heißt es nicht mehr lange warten für die Spieler von Battlefield 1.

Der DLC samt russischer Armee und neuen Karten wird am 5. September 2017 zur Verfügung stehen. Premium-Pass-Besitzer bekommen dann zuerst Zugang zum zweiten großen DLC von Battlefield 1. Ab dem 19. September 2017 können dann auch alle ohne Premium-Pass loslegen, wenn sie sich den DLC einzeln kaufen. Aktuell steht für den separaten Zusatzinhalt noch kein Preis fest. Allerdings kostet die erste Erweiterung "They Shall Not Pass" 14,99 Euro. Vermutlich wird sich auch das zweite Addon in diesem Preisbereich bewegen.



Weitere Verbesserungen an Battlefield 1

Neben neuen Karten, Waffen und einer ganzen Armee gibt es mit dem DLC auch noch ein kostenloses Update. Dieses bringt Support für HDR10 (High Dynamic Range), das die Bildqualität noch einmal deutlich verbessern soll. Allerdings nur, wenn man einen entsprechenden Monitor oder Fernseher besitzt, der diese Technik unterstützt.

