Battlefield 1 wird schon bald die ersten zusätzlichen Inhalte bekommen. Nun könnte bereits eine der neuen Waffen geleakt sein, die mit den Updates erscheinen. Und dabei handelt es sich um eine wirklich spezielle Armbrust.

Denn schaut man sich aktuell das Portfolio von Peter Olofsson an, der als Lead-Weapon-Artist an Battlefield 1 arbeitet, findet man eine Armbrust. Doch diese verschießt keine Bolzen, sondern spannt Granaten in die Vorrichtung. Damit könnten wir einen ganz besonderen Granatwerfer für Battlefield 1 bekommen. Und der Gedanke kommt nicht von ungefähr. Schon in Battlefield 3 gab es eine ähnliche Waffe mit dem Aftermath-DLC.

Chancen auf die Granatarmbrust

Aktuell ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Bild nur um ein Konzept zu Battlefield 1 handelt oder die Waffe wirklich im Spiel umgesetzt wird. Sicherlich hätten viele Spieler Lust auf einen Lauf mit der explosiven Armbrust. EA und DICE haben sich noch nicht zu den Bildern geäußert. Wir müssen wohl weiter abwarten, was die nächsten Inhalts-Updates für Battlefield 1 mit sich bringen.



