Noch in diesem Monat soll es soweit sein: Eine neue Map wird Battlefield 1 hinzugefügt. Diese trägt den Namen Giant's Shadow und hat nun einige Details von den Entwicklern bekommen. Natürlich orientiert sich auch diese Karte an einer historischen Schlacht im Ersten Weltkrieg.

Giant's Shadow für Battlefield 1 wird demnach die Schlacht von Selle von 1918 nachempfinden. An dem französischen Fluß trafen zu dieser Zeit die britischen und deutschen Streitkräfte aufeinander. Die Briten konnten nach ausufernden Schlachten die Feinde zurückdrängen. In Battlefield 1 wird das Ganze natürlich etwas angepasst und durch einige Map-Features hervorgehoben.

Ein abgestürzter Behemoth

Denn auf der Karte Giant's Shadow - daher auch der Name - wird in der Mitte des Schlachtfelds ein abgestürzter Zeppelin vorzufinden sein. Zudem soll eine Bahnstation als Einnahmepunkt dienen. Und dies bringt uns auch schon zum Behemoth der Karte. Auf Selle wird nämlich der gepanzerte Zug sein Unwesen treiben. Und natürlich sind neben der Infanterie auch einige Fahrzeuge mit am Start.

Wann die neue Karte für Battlefield 1 erscheint ist noch nicht genau geklärt. Die Entwickler versprechen allerdings, dass diese noch in diesem Jahr kommt. Sie wird für alle Battlefield-1-Spieler kostenlos zur Verfügung gestellt.



Battlefield 1 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.