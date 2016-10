1 0

Seit nunmehr einer Woche könnt ihr euch in Battlefield 1 austoben und mit anderen auf großen Karten Multiplayer-Schlachten schlagen. Als Belohnung winken nicht nur XP für eure Charaktere sondern auch sogenannte Battlepacks, die Skins für Waffen enthalten. Nun gibt es eine neue Kiste für glückliche Battlefield-1-Spieler.

Die Kiste trägt den Namen "Revision 2" und schließt damit direkt an die erste Box an, die ihr für Leistungen im Multiplayer bekommt. Allerdings beinhaltet sie 20 andere Skins als vorher. Wer also noch Skins für seine Waffen aus "Revision 1" vermisst, muss hoffen, dass diese Kiste irgendwann zurückkommt. Aktuell wird vermutet, dass die Kisten in Battlefield 1 wöchentlich wechseln. Wie viele es davon gibt, steht allerdings nicht fest.

Ein goldener Kolibri

Neben zehn normalen Skin und sieben seltenen Waffen gibt es auch wieder legendäre Items in Battlefield 1 abzustauben. Dazu zählt ein Skin für die Schrotflinte Modell 10-A, die Edelweiß-Aufmachung für das Infanteriegewehr M.95 und - Last but not Least - die goldene Kolibri. Dabei handelt es sich um die kleinst und schwächste Waffe im Spiel. Sie macht gerade einmal vier Schaden, eignet sich damit aber hervorragend, um andere Spieler in Battlefield 1 zu trollen. "Revision 2" wird vermutlich ebenfalls für eine Woche zu haben sein.



Aktuellstes Video zu Battlefield 1

