Bei Battlefield 1 könnt ihr nicht nur Erfolge beim Erschießen eurer Gegner einfahren, es gibt auch noch richtige Trophäen und Achievements, die ihr an der PlayStation, der Xbox oder am PC freischalten könnt, um als Super-Soldat im Ersten Weltkrieg zu glänzen. Welche Trophäen und Erfolge ihr bei Battlefield 1 sammeln könnt und wie die Freischaltbedingungen dazu aussehen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

In Battlefield 1 könnt ihr die Trophäen und Erfolge sowohl in der Singleplayer-Kampagne als auch im Multiplayer-Modus bekommen. In der Kampagne werdet ihr übrigens auf einen deutschen Schauspieler und Synchronsprecher treffen: Tom Wlaschiha, der bei Game of Thrones den geschichtslosen Mann spielte, wird bei Battlefield 1 den britischen Offizier und Geheimagent Lawrence von Arabien verkörpern. Der echte Thomas Edward Lawrence war tatsächlich während des Ersten Weltkrieges an dem Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich beteiligt. Er war sehr gut mit Faisal I., dem Sohn des Emirs von Mekka, befreundet und unterstütze die Beduinen bei ihrem Guerillakrieg. Die arabischen Rebellen konnten Erfolge verzeichnen und eroberten Damaskus – Schauen wir doch mal, welche Erfolge ihr bei Battlefield 1 erreichen könnt!

Battlefield 1 - Trophäen, Erfolge und Freischaltbedingungen des Weltkriegsshooters Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/9 Bild 1/9 1/1 Battlefield 1 hat mehr als 30 Achievements für euch. Um die Erfolge freizuschalten, müsst ihr euch verschiedenen Herausforderungen stellen. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Battlefield 1 – Alle Trophäen, Erfolge und der Gamerscore in der Übersicht

Bisher könnt ihr bei Battlefield 1 31 Achievements sammeln sowie 32 Trophäen auf der PlayStation freischalten. Hier erwartet euch eine bunte Mischung: Zum einen müsst ihr die verschiedenen Ränge im Multiplayer-Modus erreichen und zum anderen bestimmte Kills durchführen oder Missionen erfüllen, Medaillen gewinnen und Sammelgegenstände finden. Zu etwaigen Items, die ihr in dem Shooter finden müsst, gehört auch ein Reiter-Säbel. Findet ihr ihn, dann könnt ihr ebenfalls ein Achievement abstauben.

Wer übrigens noch checken will, ob sein PC mit der Herausforderung "Battlefield 1" klar kommt, kann bei uns noch schnell die Systemanforderungen begutachten.

Bislang ist nur der Gamerscore für alle Xbox'ler erschienen. Sobald die Trophäen bekannt werden, tragen wir euch diese in unserer Tabelle nach. Zudem werden wir nach Release so schnell wie möglich Videos hinzufügen und euch genauere Informationen zu den Freischaltbedingungen geben.