In Battlefield 1 könnt ihr euch auf 9 Maps austoben, die allesamt sehr abwechslungsreich sind. Jede Karte bietet einzigartige Aspekte und hat sowohl Stärken als auch Schwächen, wenn ihr als Soldat im Eifer des Gefechts unterwegs seid. In diesem Artikel wollen wir euch die verschiedenen Maps im Einzelnen vorstellen, denn hierbei handelt es sich auch um realitätsnahe Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges.

Sowohl während der Beta als auch während der Alpha von Battlefield 1 war es jeweils nur möglich, eine Map auszuprobieren. Dabei konnte man in der Alpha in St. Quentin Scar kämpfen und in der Beta den Sand der Sinai Wüste aufwirbeln. Ein Dataminer hatte sich den Code der Beta etwas genauer angeschaut und dabei Informationen zu den anderen Maps entdeckt. Nun, da Battlefield 1 offiziell released ist, wissen wir auch etwas mehr über die Maps und stellen sie euch inklusive Bildern vor.

Battlefield 1 – Alle Karten vorgestellt

Ihr werdet staunen, die Karten in Battlefield 1 sind abwechslungsreicher denn je. Die Areale reichen von Waldgebieten, über Städte, bergige Landschaften bis hin zum Wüstengebiet der Sinai. Auf folgenden Maps könnt ihr spielen:

Amiens

Argonne Forest (Wald der Argonnen)

Chatêau (Krieg im Ballsaal)

Empire's Edge (Am Rande des Reichs)

Fao Fortress (Festung von Faw)

Montegrappa

Wüste Sinai

Suez

St. Quentin Scar (Die Narbe von St. Quentin)

Giant's Shadow (mit dem Dezember-Update)

Ihr dürft euch übrigens auf ein dynamisches Wettersystem auf allen Karten freuen. Das wird natürlich auch die Kampfbedingungen beeinflussen, wenn dann ein Sandsturm auf euch zukommt, ihr von Nebel umhüllt werdet oder prasselnder Regen auf euch einstürzt.

Nachfolgend werden wir euch Bilder zu den einzelnen Maps zeigen und erklären, was euch in den einzelnen Gebieten erwartet sowie welche Parteien hier gegeneinander kämpfen und welche Vor- und Nachteile die Maps bieten.

Amiens

Fraktionen: Großbritannien vs. Deutschland

Spezielle Features: Panzerzug und Ruinen einer Stadt

Die Schlacht von Amiens fand 1918 statt. In der französischen Burg fand die 100-Tage-Offensive der Alliierten statt und im selben Jahr musste Deutschland seine totale Niederlage hinnehmen. Die Map Amiens ist ein zerstörtes, aber majestätisches Stadtgebiet, das gute Deckungen bietet. Ihr findet hier ein Gerichtsgebäude, Brücken und eine Eisenbahnanlage. Flugzeuge haben es hier nicht allzu leicht, die Fußsoldaten zu erwischen, die sich in den Gebäuden verschanzen können. Ihr findet auf der Karte enge Gassen und Straßen, die es auch Panzern nicht leicht machen, aber dafür können über den Soldaten die Häuser rechts und links von ihnen einstürzen. Zudem eignen sich die Engstellen gut, um Fallen zu legen, wie etwa Antifahrzeugminen.

Argonne Forest

Fraktionen: Großbritannien vs. Deutschland

Spezielle Features: Panzerzug und ein entgleister Zug.

Auf dieser Battlefield-1-Map findet ihr euch in den tiefen der Wälder der Argonnen wieder. Es handelt sich hier um eine Infanterie-fokussierte Karte, denn hier begann tatsächlich die Maas-Argonne-Offensive des Ersten Weltkrieges. Die Map verfügt über ein Labyrinth von Gräben und Bunkern, die zusammen mit den Maschinengewehrnestern einen brutalen Ort zur Abwehr der gegnerischen Soldaten an kritischen, defensiven Positionen bilden. Auf dieser brutalen Map werdet ihr besonders oft von euren Nahkampfwaffen inklusive Spaten natürlich und chemischen Gasen Gebrauch machen müssen, die im Kampf auf der Karte am besten funktionieren.

Chatêau

Fraktionen: Vereinigte Staaten vs. Deutschland

Spezielle Features: Luftschiff L30 und der französische Ballsaal des Schlosses

Das Chatêau ist im Grunde in der selben historischen Kulisse wie die Wälder der Argonnen zu finden. Das Schloss liegt majestätisch im Sonnenlicht und verfügt über einen großen Ballsaal mit massiven Fenstern. Er gibt den Fußsoldaten einen guten Platz um sich zu verstecken, wenn das Luftschiff kommt um Bomben regnen zu lassen. Bevor die Offensive an der Maas im Jahre 1918 hier stattfand, lebten im Chatêau noch Offiziere. Ihr könnt hier eine Schlacht mit Panzern und Flammenwerfern starten, während die Kronleuchter durch den Beschuss erzittern.

Empire's Edge

Fraktionen: Italien vs. Österreich-Ungarn

Spezielle Features: Schlachtschiff und die Adriaküstenfestung

Auf dieser Map findet ihr eine mediterrane Küsteninsel vor. Sie markiert den Rand der österreichisch-ungarischen Monarchie. Doch ihr befindet euch hier auf einem Schlachtfeld um ein belagertes Reich. Zudem führt euch die Karte in einen erbitterten Kampf. Die Schlachtschiffe erinnern an ihren Einfall, der das malerische Dorf Italiens in Stücke riss. Es gibt viele Türme auf der Karte, die der Artillerie Raum für ihre Salven geben. Doch letztlich sind auf der Karte „Am Rande des Reichs“ See- und Luftkampf priorisiert.

Fao Fortress

Fraktionen: Großbritannien vs. Osmanisches Reich

Spezielle Features: Schlachtschiff und die Festung der Al-Faw-Halbinsel

Auch diese Battlefield-1-Map besitzt einen Marine-Schwerpunkt. Ihr befindet euch allerdings in einem Wüstengebiet mit einem weiteren Schlachtschiff. Die Karte verkörpert die damalige britische Invasion des Osmanischen Reiches im Persischen Golf. Das Vereinigte Königreich befindet sich in der Offensive und muss das Osmanische Reich mit all seinen Hügeln aus Zinnen sowohl zu Lande als auch zu Wasser und zu Luft verteidigen, da sich die Briten unbedingt die Ölfelder des Mittleren Ostens sichern möchten. Prächtig liegt die Festung von Faw auf – sie wird sich nicht kampflos ergeben, oder? Euer Kampf führt euch durch Sümpfe, Dünen und seichte Buchte.

Montegrappa

Fraktionen: Italien vs. Österreich-Ungarn

Spezielle Features: Luftschiff L30 und offene Täler sowie viel Luft-Kraft

Diese Map versetzt euch in die venezianischen Alpen in ein Schlachtfeld zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Die Monarchie besitzt die Oberhand, während die italienische Armee ihr Eigen zurückerobern möchte. Im Trailer für Battlefield 1 seht ihr hier einen Hundekampf ablaufen. Die Karte bietet extrem wenig Deckung, was Flugzeugen einen Vorteil bringt – sie sorgen für Zerstörung und schießen auf die Soldaten, die sich auf dem offenen Feld ihren Weg bahnen und auf der verzweifelten Suche nach einer Deckung sind. Erhebungen auf dem Gelände spielen hier daher eine wichtige Rolle und ihr werdet oft auf dem Boden liegend kämpfen oder euch in der Bergfestung aufhalten. Macht euch darauf gefasst, dass das spektakuläre Luftschiff L30 den Himmel dominieren wird. Doch die Festungsgeschütze können den Feind abwehren.

Suez

Fraktionen: Großbritannien vs. Osmanisches Reich

Spezielle Features: Panzerzug

Der Suezkanal ist bis in die Gegenwart hinein ein wichtiger Verschiffungshafen und war auch im Ersten Weltkrieg einer der wichtigsten Versorgungswege. Die Osmanen bedrohten damals den Suezkanal. In Battlefield 1 schickt man euch auf diese Karte, wo ihr am Flussufer und entlang der langen Wüstendünen sowie am Stadtrand kämpfen könnt. Dargestellt sind hier die Vororte von Kantara. Jedes Ziel befindet sich in einem anderen Teil der Karte und bietet jeweils ihre eigenen, erkennbaren Gefahren und Vorteile. Zur Hilfe könnt ihr von den Feldgeschützen und Mörsern Gebrauch machen.

Wüste Sinai

Fraktionen: Großbritannien vs. Osmanisches Reich

Spezielle Features: Panzerzug in einer massiven, flachen Wüstenlandschaft samt Wettereffekten wie einem heftigen Sandsturm

Auf der Battlefield-1-Map „Sinai-Wüste“ erwartet euch eine riesige, offene Wüste, wo ihr teils weite sandige Strecken völlig ungeschützt überwinden müsst, um eines eurer Ziele zu erreichen. Das glühend, heiße Schlachtfeld liegt im Osten von Al-Jifar. Ihr habt hier mehrere Punkte, bei denen es sich um einen Vorposten, um ein Lager oder ein Dorf handeln kann, welches kleinere Gebäude beherbergt, die euch Deckung bieten. Hier gibt es aber auch enge Gassen, die ihr nutzen könnt. Am nördlichen Rand der Karte findet ihr mehrere Straßen sowie Bahngleise und schmale Bergpassagen mit Klippen, die für Überraschungsangriffe gut geeignet sind. Ihr müsst euch auf dieser Wüsten-Map auf unsichtbar herannahende Sandstürme gefasst machen, die auf euch zurollen. Aber Fußsoldaten haben dadurch durchaus einen Vorteil, weil sie nun die Chance bekommen, aufzuschließen und sich zu den Maschinengewehrnestern oder den ungeschützten, schweren Panzern aufzumachen. Auch im Luftkampf könnt ihr auf dieser Map triumphieren. Nutzt aber auch die Dünen, um euch zu ducken.

St. Quentin Scar

Fraktionen: Großbritannien vs. Deutschland

Spezielle Features: Luftschiff L30, Gräben und dörfliche Umgebung

Auf dieser Karte wird die Schlacht von Mont Saint-Quentin dargestellt, die im Norden Frankreichs stattfand. Es gibt auf der Map zwei verschiedene Abschnitte, die sich in der Mitte teilen. Es gibt zerstörte Äcker und das brennende Niemandsland. Direkt mittendrin liegt das schon teils zerstörte Dorf, das von euch zerschossen werden kann, bis nichts mehr übrig bleibt. Neben dieser Idylle finden sich Gräben und Bunker, die ihr an den östlichen Rändern der Karte findet. Auf dem Rest der Fläche findet ihr allerdings auch viel offene Fläche, auf den Äckern könnt ihr Fahrzeuge leicht manövrieren, allerdings seid ihr hier auch ein leichtes Ziel ohne Deckungen.

Map-Special: Giant's Shadow

Fraktionen: Großbritannien vs. Deutschland

Spezielle Features: Panzerzug

Im Dezember 2016 bekommt ihr in Battlefield 1 eine weitere Map gratis mit einem Update hinzu. Auf Giant's Shadow schickt man euch zur Schlacht an der Selle, die im eisigen Herbst 1918 stattfand. Es gibt hier im Gegensatz zu den meisten anderen Karten keine Gräben, sondern hauptsächlich offenes ländliches, französisches Gelände mit Hügeln, auf dem ihr ein gigantisches Wrack eines Zeppelins vorfindet. Der gigantische Schatten der berühmten Hindenburg wirft sich fast auf das gesamte Schlachtfeld. Euch erwarten auf offenem Feld brutale Infanterie- und Panzergefechte. Zudem wird es ein Flussufer geben sowie eine Eisenbahnstraße, die Le Cateau und Wassigny verbindet. Der Panzerzug kann das Blatt am Ende also noch einmal wenden.