Battlefield 1 - Kriegstauben-Modus: So lasst ihr die Brieftauben fliegen

Gurr...gurr...Battlefield 1 hat einen neuen Modus für den Multiplayer: Der sogenannte Kriegstauben-Modus bringt eine für den Ersten Weltkrieg zeitgemäße Kommunikationsoption ins Spiel. Hier ist es eure Aufgabe, die Tauben auf der Karte zu finden und sie fliegen zu lassen. Was dahinter steckt und wie ihr bei Battlefield 1 im neuen Modus „Kriegstauben“ am besten vorgeht, verraten wir euch in diesem Artikel.

Schon in der Antike wurden Brieftauben für militärische Zwecke eingesetzt. Die sogenannten Kriegstauben brachten wichtige Nachrichten von A nach B und sorgten so dafür, dass Angriffe durchgeführt oder aber auch verhindert werden konnten. Weil auch während des Ersten Weltkrieges die Kommunikationsmöglichkeiten noch nicht so weit fortgeschritten waren, kamen auch in dieser Zeit über 200.000 Brieftauben zum Einsatz. Sie waren die einfachste Option, um schnell Informationen und Mitteilungen zu übersenden. Auch Hunde kamen übrigens zur Nachrichtenübermittlung im Ersten Weltkrieg zum Einsatz. Tatsächlich benutzten die Armeen die Kriegstauben sogar als Spione. Dafür hing man den Tauben eine zeitgesteuerte Kamera in Miniaturformat um den Hals. So manch eine Brieftaube ist sogar zu einem kleinen Kriegshelden avanciert, weil sie mit ihrer schnellen Übermittlung einer Nachricht dafür gesorgt hat, dass den Menschen das Leben gerettet werden konnte.

Battlefield 1 - „Kriegstauben“: So funktioniert der neue Modus

In „Kriegstauben“ müssen beide Teams eine Brieftaube finden und diese mit einer Nachricht losfliegen lassen, um einen Angriff der Alliierten auf die Feinde anzufordern. Der Käfig mit der Brieftaube darin, ist irgendwo auf der Karte und ihr müsst sie natürlich finden, bevor euch das gegnerische Team zuvorkommt.

Habt ihr die Taube gefunden, dann solltet ihr sie an einen sicheren Ort bringen. Schreibt nun die Nachricht, was übrigens schneller vonstatten geht, wenn ihr dabei ganz still steht. Lasst die Kriegstaube dann fliegen. Jetzt haben eure Gegner noch ein wenig Zeit, um die Nachrichtenübermittlung zu vereiteln. Dafür könnten sie natürlich versuchen, die Taube abzuschießen. Damit wäre der Versuch gescheitert.

Kann eure Brieftaube jedoch die Nachricht an den Empfänger übermitteln, so nehmen eure Alliierten das gegnerische Team sofort unter Beschuss.

Schlüpft selbst in die Rolle einer Brieftaube und steuert sie zum Ziel

Im Singleplayer könnt ihr während der Geschichte über Daniel Edwards in der Mission „Durch Morast und Blut“ selbst eine Kriegstaube steuern. Ihr müsst euren Kameraden aus der Patsche helfen und die Unterstützungs-Nachricht mit Hilfe der Taube rausschicken. Danach startet eine Animation, in der man die Brieftaube losfliegen sieht. Doch nun seid ihr gefragt: Die Steuerung der Kriegstaube wird in eure Hände gelegt. Nun habt ihr einen Überblick über das ganze Kriegsgeschehen, ihr seht die Soldaten am Boden kämpfen, seht den Morast und die zerstörten Gebäude sowie den Wald, der in Schutt und Asche liegt. Das ist wirklich eine atemberaubende Szenerie, die sich euch eröffnet, wobei die Steuerung ein wenig schwerfällig von der Hand geht.

Im folgenden Video könnt ihr euch diesen Flug der Brieftaube im Detail anschauen: