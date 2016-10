Battlefield 1 - Feldhandbücher finden und Bibliothek vervollständigen

Eine Bibliothek gibt es bei Battlefield 1 nicht, doch die Feldhandbücher bringen euch zwei Erfolge – Vorausgesetzt ihr könnt sie alle finden. In unserem Guide führen wir euch durch alle Missionen mit einem Video und zeigen euch die Fundorte aller Feldhandbücher bei Battlefield 1.

Dank PowerPyx gibt es im Netz Videos zu den Fundorten aller Feldhandbücher und diese wollen wir euch nicht vorenthalten. Danke an dieser Stelle an den Kanal. Gelingt es euch, ein Feldhandbuch zu finden, werdet ihr das Achievement „Leseratte“ bekommen. Findet ihr alle Feldhandbücher, gibt es die Errungenschaft "Genug für eine Bibliothek".

Battlefield 1 – Fundorte der Feldhandbücher in „Durch Morast und Blut“

Damit ihr also diese imaginäre Bibliothek mit den Feldhandbüchern füllen könnt, müsst ihr in dieser Kriegsgeschichte 20 der Sammelobjekte finden. In den vier Missionen findet ihr jeweils fünf Feldhandbücher. Das folgende Video zeigt euch die Fundorte in dieser Reihenfolge:

Feldhandbücher 1 bis 5 in „Übertrieben“ (von Beginn des Videos an)

Feldhandbücher 6 bis 10 in „Nebel des Krieges“ (ab Minute 2:53)

Feldhandbücher 11 bis 15 in „Panne“ (ab Minute 5:57)

Feldhandbücher 16 bis 20 in „Stahl auf Stahl“ (ab Minute 9:00)

Fundorte der Feldhandbücher in „Einflussreiche Freunde“

Diese Kriegsgeschichte liefert euch gerade Mal 6 der gewünschten Sammelobjekte. Dennoch könnte es passieren, dass ihr sie verpasst. Schaut euch das Video an, um alle Feldhandbücher zu bekommen. Dort sehrt ihr die Fundorte dieser Gegenstände:

Feldhandbücher 21 bis 25 in „Absturz“ (von Beginn des Videos an)

Feldhandbuch 26 in „Forte Et Fidele“ (ab Minute 2:47)

Fundorte der Feldhandbücher in „Avanti Savoia!“

10 weitere sammelbare Items für eure Bibliothek, befinden sich in dieser Kriegsgeschichte. Das nächste Video zeigt euch die Fundorte der braunen Kisten in diesem Teil der Kampagne. Dabei ist folgendes:

Feldhandbücher 27 bis 31 in „O La Vittoria“ (von Beginn des Videos an)

Feldhandbücher 32 bis 36 in „ O Tutti Accoppati“ (ab Minute 4:05)

Fundorte der Feldhandbücher in „Der Meldegänger“

Diese Kriegsgeschichte liefert euch wieder mehr Feldhandbücher. Insgesamt gibt es hier 15 der Sammelobjekte zu finden. Die Liste zeigt euch, welche es sind und an welcher Stelle im Video ihr die entsprechenden Kapitel finden werdet.

Feldhandbücher 37 bis 41 in „Kap Helles“ (von Beginn des Videos an)

Feldhandbücher 42 bis 46 in „Der Meldegänger“ (ab Minute 2:40)

Feldhandbücher 47 bis 51 in „Pass auf“ (ab Minute 5:15)

Fundorte der Feldhandbücher in „Nichts steht geschrieben“

Die letzten 15 Bücher werdet ihr in dieser Kriegsgeschichte entdecken. Damit ihr keine davon verpasst, gibt es ein letztes Video von PowerPyx. Auch hier sind jeweils fünf der Gegenstände auf drei Kapitel aufgeteilt. Diese sind: