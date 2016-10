Battlefield 1 bietet tolle Fahrzeuge, die wir für euch nachfolgend in einer Liste zusammenfassen. Die Auswahl der Fortbewegungsmittel ist größer als je zuvor und lässt euch das Spiel abwechslungsreicher gestalten – Das versprechen die Entwickler. Zumindest auf den ersten Blick scheint es so zu sein. Schaut euch die Fahrzeugliste an und entscheidet selbst, ob Battlefield 1 tatsächlich das Versprechen halten kann und mit den Fahrzeugen vielleicht sogar die Welt der Shooter revolutioniert.

Die Fahrzeuge bei Battlefield 1 unterteilen sich traditionell in Fortbewegungsmittel zu Wasser, am Lande und in der Luft. Innerhalb dieser Kategorien gibt es eine größere Auswahl an Fahrzeugen, wobei wir für die beliebtesten einen speziellen Guide angelegt haben, in dem wir sie genauer beschreiben. Die Links hierzu findet ihr weiter unten. Die folgende Fahrzeugliste nennt und beschreibt alle Fahrzeuge bei Battlefield 1.

Fahrzeugliste für Fahrzeuge am Land

Um euch auf dem Schlachtfeld von Battlefield 1 als Panzerfahrer beweisen zu können, wird der neuen Klasse einiges an Specials zugeschoben. So könnt ihr direkt als Panzerfahrer spawnen und dann bestimmen, welches der entsprechenden Fahrzeuge ihr nutzen und welche Extras für den Kampf ihr haben wollt. So könnt ihr eure Fahrzeuge passend zur Kampfsituation und eurer Spielweise gestalten. Wollt ihr wissen, welche Landfahrzeuge euch zur Verfügung stehen, dann schaut in die folgende Fahrzeugliste. Eine genaue Beschreibung der Panzer und anderer Fahrzeuge für den Kampf am Land findet ihr, wenn ihr dem Link zum entsprechenden Artikel folgt.

Schwerer Panzer A7V

Leichter Panzer FT-17

Landkreuzer Mark V

F.T. Panzerwagen

EV4-Panzerwagen

Romfell-Panzerwagen

RNAS-Panzerwagen

Beiwagen MC 3.5HP

Beiwagen MC 18J

KFT-Späher

37/95 Späher

M30 Scout

Artilleriewagen

Pferd

Panzerzug

Fahrzeugliste für Fahrzeuge im Wasser

Wasserfahrzeuge haben ebenfalls schon lange bei Battlefield begeistert, besonders dann, wenn man eine kleine Insel bei Capture the Flag vom Boot aus bombardieren konnte. Dabei soll es jedoch nicht bleiben, denn auch der Kampf zu Wasser könnte durchaus ausgebaut werden. Bewegt ihr euch gerne durch das Wasser und wollt wissen, welche Fahrzeuge euch hierbei zur Verfügung stehen, dann schaut in diese, leider sehr kurze Liste.- Dreadnought

- Torpedoboot M.A.S.



Fahrzeugliste für Fahrzeuge in der Luft

Es ist jeder Klasse möglich, Luftfahrzeuge zu benutzen. Wollt ihr diese jedoch im Kampf gut kontrollieren können, solltet ihr euch beim Spawnen für die spezielle Klasse des Piloten entscheiden. Dann ist es euch sogar möglich, das Luftfahrzeug zu wählen und seine Ausstattung zu bestimmen. Genauso, wie bei der oben beschriebenen Panzerklasse, nur eben für Luftfahrzeuge. Die folgende Fahrzeugliste nennt alle Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge. Eine genauere Beschreibung dieser Fahrzeuge bekommt ihr, wenn ihr dem Link zum speziellen Guide folgt.

Jagdflugzeug Panzer A7V

Jagdflugzeug Albatros D.III

Jagdflugzeug DR.1

Jagdflugzeug SPAD S XIII

Angriffsflugzeug Rumpler C.I

A.E.F-A2 Angriffsflugzeug

Angriffsflugzeug Bristol F2.B

Angriffsflugzeug CL. II

Luftschiff L30

Bomber Caproni CA.5

Bomber Gotha G.IV

Stationäre Waffen

Diese werden bei Battlefield 1 unter Fahrzeuge aufgeführt und dienen zu stationärer Bekämpfung von Infanterie und anderer Fahrzeuge. Diese stationären Geschütze könnt ihr auf den Maps finden.