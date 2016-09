Nach jahrelanger Erfahrung mit Battlelog gibt es zu Battlefield 1 eine Neuerung – Die Companion App. Braucht ihr Hilfe zu den Funktionen und wollt ihr euch darüber informieren, was mit der Companion App zu Battlefield 1 möglich ist, dann lest den folgenden Guide. Falls ihr euch fragt, was mit Battlelog passieren wird, können wir euch hierfür auch mit Antworten dienen.

Battlelog war keine schlechte App, welche euch nicht lediglich Einblick in die Statistiken bei diversen Battlefield-Spielen verschafft hat. Eine Veränderung kann gut, aber auch schlecht sein und das Problem bei der Companion App zu Battlefield 1 ist, dass sie durch das Updaten von Battlelog, dieses komplett ersetzt. Die Companion App unterstützt neben Battlefield 1 auch Battlefield 4.

Battlefield 1 – Companion App ersetzt Battlelog

Wollt ihr die Companion App zu Battlefield 1 nicht haben, dann müsst ihr lediglich das Update verweigern. Ob ihr dann Battlefield 1 über Battlelog verwalten könnt, wurde bisher nicht bestätigt. Offiziell heißt es: „Die derzeitige Battlelog Mobile App ist auch nach diesem Update über den neuen Battlefield Companion und mobile Browser verfügbar. Wenn du deine Battlelog Mobile App nicht auf den neuen Battlefield Companion aktualisieren möchtest, akzeptiere bitte keine Updates für die Battlelog Mobile App.“

Der Release der Battlefield 1 Companion App wurde auf Herbst angesetzt. Wir vermuten, dass es pünktlich mit dem Spiel erscheint. Bis dahin werden noch Infos folgen, die wir mit euch hier auf dieser Seite teilen werden.

Companion App: Funktionen im Überblick

Der Sinn hinter der Companion App zu Bettlefield 1 sei „eine vollständige Überarbeitung der Battlelog Mobile App, die dein Battlefield-Erlebnis unterwegs noch besser machen soll.“ Das hört sich schon mal sehr gut an. Und so ganz soll ja Battlelog auch nicht verschwinden, denn auch nach dem Update soll es über die Companion App erreichbar sein. Was das bedeutet, werden wir wohl noch erfahren. Die folgenden Funktionen der Companion App zu Battlefield 1 wurden bisher angekündigt:

Verbesserte Oberfläche: EA hatte genug Zeit, um Battlog zu testen. Jetzt können sie die kleinen Fehlerchen ausbessern. Habt ihr schon immer Probleme mit der Navigation innerhalb der App gehabt? Diese soll jetzt überarbeitet worden sein. Wir sind gespannt, ob die Pfade jetzt einfacher zu finden sein werden. Karriere: Wollt ihr eure Statistiken mit denen eurer Freunde vergleichen und generell einsehen können, wie es so um euch steht, dann könnt ihr das jetzt unter der neuen Karriere-Option. Anpassung: Den Soldaten unterwegs vom Handy aus anpassen? So sollte es sein. Ihr verschafft euch einen Überblick über eure Ausrüstung und könnt sie jederzeit verändern – Mit der Companion App auch bei Battlefield 1.

Sobald die Companion App erschien ist, werden wir euch auf dieser Seite ein paar Tipps zu den Funktionen geben.