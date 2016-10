Battlefield 1 - Battlepack und Schrottobjekte bekommen sowie Boni sichern

In Battlefield 1 bekommt ihr Belohnungen in Form von Battlepacks. Hierbei handelt es sich um hölzerne Kisten, die diverse Boni für euch bereithalten. Was sich in den Battlepacks verbirgt, wann und wo ihr sie herbekommt und was es mit den Schrottobjekten auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

In Battlefield 1 heißen sie Battlepacks - Mittlerweile ist es keine Seltenheit mehr in Spielen für seine Leistungen oder etwa nach bestimmten Abständen Belohnungskisten zu erhalten. Diese Vorgehensweise hat sich schon zu einem klassischen System entwickelt, um den Spielern eine Motivation zu geben, weiterzuspielen und etwaige Belohnungen, wie Skins oder andere Items zu ergattern. Doch jedes Game hat seine eigene Art und Weise mit solchen Boni-Kisten umzugehen. Schon in Battlefield 4 gab es solche Battlepacks. In dem Vorgänger von Battlefield 1 bekamt ihr die Battlepacks noch fürs Leveln und konntet dann für eine spezielle Waffe Add-ons oder beispielsweise Visiere oder EP-Boosts einsammeln. Bei Battlefield 1 sieht die Funktionsweise der Battlepacks allerdings ein wenig anders aus.

Battlefield 1 – Battlepack: Wo und wann herbekommen

Ein Battlepack gibt es bei Battlefield 1, wenn ihr eine Runde im Multiplayer beendet habt. Allerdings bekommt ihr nicht immer eines. Das System funktioniert per Zufallsprinzip. Habt ihr euch ein Battlepack verdient, dann erscheint euer Bild neben der Holzkiste im Ergebnis-Screen am Ende eines Matches – dann wisst ihr, dass ihr wieder ein neues Battlepack samt Boni öffnen und eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Wichtig ist, dass ihr die gesamte Multiplayer-Runde bis zum Ende mit bestritten habt. Das erhöht eure Chance auf jeden Fall, ein Battlepack zu bekommen. Erst nach Beendigung des Matches erfahrt ihr, ob ihr euch eines verdienen konntet. Ihr werdet aber auch von der Vergabe der Battlepacks ausgeschlossen, wenn ihr erst kurz vor Schluss an der Runde teilgenommen habt.

Ihr könnt in Battlefield 1 von 3 verschiedenen Battlepack-Varianten profitieren:

Normales Battlepack

Enhanced-Battlepack (verbessertes Battlepack)

Superior Battlepack (überlegenes Battlepack)

Neben der Möglichkeit, in Battlefield 1 Battlepacks per Zufall nach den Mehrspieler-Schlachten einzusammeln, könnt ihr diese aber natürlich auch kaufen. Dafür müsst ihr allerdings erst genug Schrott gesammelt haben. Wo ihr diesen herbekommt, verraten wir euch weiter unten.

Inhalte: Was versteckt sich im Battlepack?

In einem Battlepack verbergen sich zu einem Großteil kosmetische Gegenstände, zum Beispiel Waffen-Skins. Diese gibt es in verschiedenen Graden der Seltenheit, also spezielle, herausragende oder legendäre Skins. Ab und zu könnt ihr aber auch mit Erweiterungen bzw. Teilen zum Anfügen an eure Knarre rechnen, so könnt ihr beispielsweise ein Sägezahnmesser aus der Battlepack-Kiste holen. Hierbei handelt es sich meistens um Teile für eine Melee-Waffe. Selten gibt es aber auch EP-Boosts für euch als Boni.

Natürlich könnt ihr aus der überlegenen Battlepack-Kiste bessere und höherwertige Items herausholen, als aus einer normalen. Ihr könnt übrigens schon vor dem Öffnen der Kiste nachschauen, was sich darin verbirgt. DICE und EA haben angekündigt, dass es regelmäßig neue Inhalte geben soll, die in einer wöchentlichen Rotation durchwechseln.

Um ein Skin oder eine sonstige Erweiterung an eure Waffe anzuwenden, müsst ihr auf das kleine Zahnrad neben eurer Waffe im Menü klicken. Dort könnt ihr die Skins auswählen und anwenden. Oder aber ihr wählt im Menü den Menü-Punkt „Optik“.

So ein Schrott! Schrottobjekte im Battlepack

Wenn euch mal ein Skin oder einer der anderen Inhalte eines Battlepacks nicht gefallen sollte oder ihr dieses bereits in eurer Sammlung habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das Item zu verschrotten und ein sogenanntes Schrottobjekte (Englisch: Scarp) daraus zu machen. Diese Schrottobjekte könnt ihr wiederum in neue Battlepacks investieren, indem ihr euch die Holzkisten kauft.

So viele Schrottobjekte müsst ihr für neue Battlepacks bei Battlefield 1 ausgeben:

200 Schrottobjekte : Normales Battlepack, welches einen Skin enthält (Seltenheitswert: beliebig)

: Normales Battlepack, welches einen Skin enthält (Seltenheitswert: beliebig) 450 Schrottobjekte : Verbessertes Battlepack, welches einen Skin und ein Bonusobjekt enthält (Seltenheitswert: legendär)

: Verbessertes Battlepack, welches einen Skin und ein Bonusobjekt enthält (Seltenheitswert: legendär) 900 Schrottobjekte: Überlegenes Battlepack, welches immer einen legendären Skin enthält sowie eine hohe Chance auf ein zusätzliches Bonusobjekt

Mit echtem Geld ist es übrigens nicht möglich, Battlepacks zu kaufen, dafür müsst ihr schon Schrottobjekte sammeln.