Battlefield 1 glänzt mit einer großen Auswahl an Waffen, die sich in das Szenario anpassen. In unserem Überblick zeigen wir euch alle Einzelheiten zu den Schießeisen und geben euch unsere Empfehlungen, für die besten Waffen bei Battlefield 1. In der Liste findet ihr Primärwaffen, Seitenwaffen, Granaten und Nahkampfwaffen.

Eure Kanonen passen sich wie üblich der Wahl eurer Klasse an. Es gibt aber auch Waffen und Granaten, die sich beinahe alle Kämpfer teilen. Freischalten werdet ihr die Schießeisen mit Kriegsanleihen und ab einem bestimmten Fortschritt eurer Klasse. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über alle Kanonen und geben euch Empfehlungen für die beste Waffe zu jeder Klasse.

Battlefield 1 – Primärwaffen im Überblick

Die Primärwaffen werden ganz klassisch den Klassen zugeteilt und werden für alle nach demselben Prinzip freigeschaltet. Die folgende Liste nennt euch alle Kanonen für die erste Hand und zeigt euch ihre Werte und Freischaltbedingungen. Unter der Tabelle findet ihr eine Bilderstrecke mit den Originalabbildungen zu einer Auswahl dieser Waffen und unsere Empfehlungen für die beste Waffe.

Waffen bei Battlefield 1 Beschreibung Waffenattribute Freischaltbedingungen:

Kriegsanleihen/Klassenfortschritt Modell 10-A (Kugel) Vorderschaftrepetierflinte Kaliber 12. Extrem tödlich auf kurze Distanz. (Sturmsoldat) •Schaden: 88

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 35

•Feuerrate: 78

•Munition: 6/24 200/3 Modell 10-A (Jäger) Vorderschaftrepetierflinte Kaliber 12. Extrem tödlich auf kurze Distanz. (Sturmsoldat) •Schaden: 89

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 35

•Feuerrate: 78

•Munition: 6/24 200/3 Modell 10-A (Werk) Vorderschaftrepetierflinte Kaliber 12. Extrem tödlich auf kurze Distanz. (Sturmsoldat) •Schaden: 89

•Präzision: 20

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 35

•Feuerrate: 78

•Munition: 6/24 200/1 M97 Trench Gun (Sweeper) Amerikanische Trench Gun. Kann abgefeuert werden, ohne den Abzug loszulassen. (Sturmsoldat) •Schaden: 66

•Präzision: 20

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 24

•Feuerrate: 138

•Munition: 5/35 200/2 M97 Trench Gun (Überbohrt) Amerikanische Trench Gun. Kann abgefeuert werden, ohne den Abzug loszulassen. (Sturmsoldat) •Schaden: 62

•Präzision: 20

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 35

•Feuerrate: 138

•Munition: 5/35 200/0 M97 Trench Gun (Jäger) Amerikanische Trench Gun. Kann abgefeuert werden, ohne den Abzug loszulassen. (Sturmsoldat) •Schaden: 62

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 24

•Feuerrate: 138

•Munition: 5/35 200/1 MP18 (Graben) Eine der ersten Maschinenpistolen, mit dem Spitznamen Grabenfeger. (Sturmsoldat) •Schaden: 23

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 80

•Steuerung: 33

•Feuerrate: 550

•Munition: 32/128 Von Anfang an verfügbar. MP18 (Experimentell) Eine der ersten Maschinenpistolen, mit dem Spitznamen Grabenfeger. (Sturmsoldat) •Schaden: 23

•Präzision: 37

•Hüftfeuer: 53

•Steuerung: 33

•Feuerrate: 550

•Munition: 32/128 200/2 MP18 (Visier) Eine der ersten Maschinenpistolen, mit dem Spitznamen Grabenfeger. (Sturmsoldat) •Schaden: 23

•Präzision: 31

•Hüftfeuer: 53

•Steuerung: 33

•Feuerrate: 550

•Munition: 32/128 200/0 Automatico M1918 (Graben) Das erste Maschinengewehr der italienischen Armee, basierend auf einem Flugzeuggeschütz. (Sturmsoldat) •Schaden: 21

•Präzision: 22

•Hüftfeuer: 80

•Steuerung: 18

•Feuerrate: 900

•Munition: 25/150 200/1 Automatico M1918 (Sturm) Das erste Maschinengewehr der italienischen Armee, basierend auf einem Flugzeuggeschütz. (Sturmsoldat) •Schaden: 21

•Präzision: 24

•Hüftfeuer: 53

•Steuerung: 25

•Feuerrate: 900

•Munition: 25/150 200/3 Automatico M1918 (Werk) Das erste Maschinengewehr der italienischen Armee, basierend auf einem Flugzeuggeschütz. (Sturmsoldat) •Schaden: 21

•Präzision: 22

•Hüftfeuer: 53

•Steuerung: 18

•Feuerrate: 900

•Munition: 25/150 200/0 12G Automatic (Überbohrt) Die erste erfolgreiche Selbstladeflinte. (Sturmsoldat) •Schaden: 43

•Präzision: 28

•Hüftfeuer: 80

•Steuerung: 26

•Feuerrate: 257

•Munition: 5/40 200/2 12G Automatic (Jäger) Die erste erfolgreiche Selbstladeflinte. (Sturmsoldat) •Schaden: 43

•Präzision: 31

•Hüftfeuer: 80

•Steuerung: 18

•Feuerrate: 257

•Munition: 5/40 200/3 12G Automatic (Erweitert) Die erste erfolgreiche Selbstladeflinte. (Sturmsoldat) •Schaden: 43

•Präzision: 28

•Hüftfeuer: 80

•Steuerung: 18

•Feuerrate: 257

•Munition: 7/42 200/3 Hellriegel 1915 (Werk) Schwere Maschinenpistole mit großem Trommelmagazin und wassergekühltem Lauf. (Sturmsoldat) •Schaden: 23

•Präzision: 26

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 38

•Feuerrate: 650

•Munition: 60/120 200/10 Cei-Rigotti (Graben) Automatisches Gewehr mit automatischem und halbautomatischem Feuermodus. (Sanitäter) •Schaden: 43

•Präzision: 48

•Hüftfeuer: 53

•Steuerung: 51

•Feuerrate: 300

•Munition: tba 200/1 Cei-Rigotti (Visier) Automatisches Gewehr mit automatischem und halbautomatischem Feuermodus. (Sanitäter) •Schaden: 43

•Präzision: 63

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 51

•Feuerrate: 300

•Munition: tba 200/0 Cei-Rigotti (Werk) Automatisches Gewehr mit automatischem und halbautomatischem Feuermodus. (Sanitäter) •Schaden: 43

•Präzision: 45

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 51

•Feuerrate: 300

•Munition: tba Von Anfang an verfügbar. Selbstlader M1916 (Meisterschütze) Halbautomatisches Gewehr mit hoher Präzision. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 83

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 36

•Feuerrate: 225

•Munition: 26/78 200/2 Selbstlader M1916 (Visier) Halbautomatisches Gewehr mit hoher Präzision. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 74

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 36

•Feuerrate: 225

•Munition: 26/78 200/3 Selbstlader M1916 (Werk) Halbautomatisches Gewehr mit hoher Präzision. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 56

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 36

•Feuerrate: 225

•Munition: 26/78 200/0 M1907 SL (Graben) Automatisches Gewehr das lange beliebt war und produziert wurde. (Sanitäter) •Schaden: 37

•Präzision: 48

•Hüftfeuer: 53

•Steuerung: 45

•Feuerrate: 300

•Munition: 21/84 200/2 M1907 SL (Sweeper) Automatisches Gewehr das lange beliebt war und produziert wurde. (Sanitäter) •Schaden: 37

•Präzision: 48

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 64

•Feuerrate: 300

•Munition: 21/84 200/0 M1907 SL (Werk) Automatisches Gewehr das lange beliebt war und produziert wurde. (Sanitäter) •Schaden: 37

•Präzision: 48

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 45

•Feuerrate: 300

•Munition: 21/84 200/1 Mondragon (Visier) Das erste Selbstlader-Gewehr. Bevorzugt von der Luftwaffe eingesetzt. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 74

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 36

•Feuerrate: 257

•Munition: 10/80 200/3 Mondragon (Sturm) Das erste Selbstlader-Gewehr. Bevorzugt von der Luftwaffe eingesetzt. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 56

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 60

•Feuerrate: 257

•Munition: 10/80 200/1 Mondragon (Scharfschütze) Das erste Selbstlader-Gewehr. Bevorzugt von der Luftwaffe eingesetzt. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 83

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 90

•Feuerrate: 257

•Munition: 10/80 200/3 Selbstladebüchse Modell 8 .35 (Werk) Halbautomatische Selbstladebüchse. (Sanitäter) •Schaden: 45

•Präzision: 48

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 42

•Feuerrate: 360

•Munition: 5/70 200/1 Selbstladebüchse Modell 8 .35 (Meisterschütze) Halbautomatische Selbstladebüchse. (Sanitäter) •Schaden: 45

•Präzision: 71

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 42

•Feuerrate: 360

•Munition: 5/70 200/3 Selbstladebüchse Modell 8 .35 (Erweitert) Halbautomatische Selbstladebüchse. (Sanitäter) •Schaden: 35

•Präzision: 48

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 71

•Feuerrate: 360

•Munition: 16/80 200/2 Selbstlader 1906 (Werk) Selbstlader-Gewehr mit verbessertem Verschlussmechanismus der P08. (Sanitäter) •Schaden: 54

•Präzision: 67

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 40

•Feuerrate: 300

•Munition: 5/70 200/10 Lewis Gun (Niederhaltung) Leichtes, vielseitiges Maschinengewehr mit dem Spitznamen belgische Klapperschlange. (Versorger) •Schaden: 24

•Präzision: 68

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 73

•Feuerrate: 480

•Munition: tba 200/0 Lewis Gun (Visier) Leichtes, vielseitiges Maschinengewehr mit dem Spitznamen belgische Klapperschlange. (Versorger) •Schaden: 24

•Präzision: 43

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 58

•Feuerrate: 480

•Munition: 47/141 200/3 Lewis Gun (Leicht) Leichtes, vielseitiges Maschinengewehr mit dem Spitznamen belgische Klapperschlange. (Versorger) •Schaden: 24

•Präzision: 43

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 58

•Feuerrate: 480

•Munition: 47/141 Von Anfang an verfügbar. M1909 Benét-Marcié (Sturm) Maschinengewehr, das für Fernangriffe geeignet ist. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 43

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 78

•Feuerrate: 450

•Munition: 30/120 200/0 M1909 Benét-Marcié (Visier) Maschinengewehr, das für Fernangriffe geeignet ist. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 45

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 56

•Feuerrate: 450

•Munition: 30/120 200/3 M1909 Benét-Marcié (Teleskop) Maschinengewehr, das für Fernangriffe geeignet ist. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 89

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 78

•Feuerrate: 450

•Munition: 30/120 200/1 Madsen MG (Graben) Magazingespeistes MG. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 28

•Hüftfeuer: 60

•Steuerung: 34

•Feuerrate: 540

•Munition: 31/124 200/2 Madsen MG (Sturm) Magazingespeistes MG. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 30

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 49

•Feuerrate: 540

•Munition: 31/124 200/1 Madsen MG (Leicht) Magazingespeistes MG. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 28

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 34

•Feuerrate: 540

•Munition: 31/124 200/0 MG 15 n.A (Niederhaltung) Leichtes MG mit Gurtzufuhr, das schweren Waffen nachempfunden ist, aber gleichzeitig tragbar. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 51

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 70

•Feuerrate: 500

•Munition: 200/400 200/3 MG 15 n.A (Sturm) Leichtes MG mit Gurtzufuhr, das schweren Waffen nachempfunden ist, aber gleichzeitig tragbar. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 36

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 61

•Feuerrate: 500

•Munition: 100/200 200/2 MG 15 n.A (Leicht) Leichtes MG mit Gurtzufuhr, das schweren Waffen nachempfunden ist, aber gleichzeitig tragbar. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 42

•Feuerrate: 500

•Munition: 100/200 200/1 BAR M1918 (Graben) Leichtes und effektives Maschinengewehr mit kleinerem Magazin als andere MGs. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 30

•Hüftfeuer: 60

•Steuerung: 29

•Feuerrate: 600

•Munition: 20/120 200/2 BAR M1918 (Sturm) Leichtes und effektives Maschinengewehr mit kleinerem Magazin als andere MGs. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 42

•Feuerrate: 600

•Munition: 20/120 200/3 BAR M1918 (Teleskop) Leichtes und effektives Maschinengewehr mit kleinerem Magazin als andere MGs. (Versorger) •Schaden: 27

•Präzision: 66

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 58

•Feuerrate: 600

•Munition: 20/120 200/3 Huot Automatic (Leicht) Vollautomatisches Kammerverschlussgewehr. (Versorger) •Schaden: 24

•Präzision: 40

•Hüftfeuer: 32

•Steuerung: 53

•Feuerrate: 475

•Munition: 26/130 200/10 Russisches 1895 (Graben) Ein weit verbreiteter Unterhebelrepetierer. (Späher) •Schaden: 58

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 30

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 124

•Munition: 5/40 200/1 Russisches 1895 (Scharfschütze) Ein weit verbreiteter Unterhebelrepetierer. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 56

•Munition: 5/30 200/0 Russisches 1895 (Infanterie) Ein weit verbreiteter Unterhebelrepetierer. (Späher, Kavallerie) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 56

•Munition: 5/30 200/3 Gewehr 98 (Meisterschütze) Kammerverschlussgewehr, hervorragend auf große Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 50

•Munition: 5/30 200/3 Gewehr 98 (Scharfschütze) Kammerverschlussgewehr, hervorragend auf große Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 50

•Munition: 5/30 200/3 Gewehr 98 (Infanterie) Kammerverschlussgewehr, hervorragend auf große Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 50

•Munition: 5/30 200/2 SMLE MKIII (Meisterschütze) Kammerverschlussgewehr mit hoher Magazinkapazität. Hervorragend auf mittlerer bis großer Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 53

•Munition: 10/30 Von Anfang an verfügbar. SMLE MKIII (Karabiner) Kammerverschlussgewehr mit hoher Magazinkapazität. Hervorragend auf mittlerer bis großer Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 30

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 53

•Munition: 10/30 200/3 SMLE MKIII (Infanterie) Kammerverschlussgewehr mit hoher Magazinkapazität. Hervorragend auf mittlerer bis großer Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 53

•Munition: 10/30 200/0 Gewehr M.95 (Meiserschütze) Kammerverschlussgewehr, das in Kombination mit einem Zielfernrohr eine hoche Kadenz ermöglicht. (Späher) •Schaden: 75

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 67

•Munition: 5/30 200/2 Gewehr M.95 (Karabiner) Kammerverschlussgewehr, das in Kombination mit einem Zielfernrohr eine hoche Kadenz ermöglicht. (Späher) •Schaden: 75

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 30

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 67

•Munition: 5/30 200/1 Gewehr M.95 (Infanterie) Kammerverschlussgewehr, das in Kombination mit einem Zielfernrohr eine hoche Kadenz ermöglicht. (Späher) •Schaden: 75

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 67

•Munition: 5/30 200/0 M1903 (Meisterschütze) Kammerverschlussgewehr, hervorragend auf große Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 18

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 51

•Munition: 5/30 200/2 M1903 (Scharfschütze) Kammerverschlussgewehr, hervorragend auf große Distanz. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 18

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 51

•Munition: 5/30 200/3 M1903 (Experimentell) Experimentelles, modifiziertes halbautomatisches M1903. Wird mit Pistolenmunition geladen. (Späher) •Schaden: 23

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 27

•Steuerung: 90

•Feuerrate: 450

•Munition: 41/123 200/1 Martini-Henry (Infanterie) Einzelschuss-Hinterladergewehr mt schweren Schwarzpulverpatronen. (Späher) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 24

•Munition: 1/30 200/10 SML von Lawrence von Arabien Kammerverschlussgewehr mit hoher Magazinkapazität. Hervorragend auf mittlerer bis großer Distanz. (Späher, Panzer) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Hüftfeuer: 20

•Steuerung: 50

•Feuerrate: 53

•Munition: 10/30 tba Karabiner C96 Karabinermodell der C96-Pistole mit verlängertem Lauf und festem Schaft. (Pilot, Panzer) •Schaden: 41

•Präzision: 42

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 67

•Feuerrate: 300

•Munition: 20/100 Von Anfang an verfügbar. P08 (Artillerie) Pistolle mit Trommelmagazin. (Pilot, Panzer) •Schaden: 43

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 57

•Feuerrate: 300

•Munition: 33/99 150/0 Pieper M1893 Karabiner mit Spannabzug und speziellen Gaspatronen. (Pilot, Panzer) •Schaden: 36

•Präzision: 42

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 72

•Feuerrate: 225

•Munition: 9/108 150/0 Frommer Stop Auto Automatische Version der Frommer-Pistole. (Pilot, Panzer) •Schaden: 21

•Präzision: 18

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 16

•Feuerrate: 900

•Munition: 15/120 150/0 Abgesägte Schrotflinte Doppelläufige Schrotflinte mit gekürzten Läufen. (Pilot) •Schaden: 89

•Präzision: 17

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 9

•Feuerrate: 300

•Munition: 2/24 150/10 M1911 (Erweitert) Eine M1911-Pistole mit Schaft und größerem Magazin. (Pilot) •Schaden: 44

•Präzision: 28

•Hüftfeuer: 40

•Steuerung: 47

•Feuerrate: 300

•Munition: 15/90 150/10 MG 08/15 Waffen der Eliteklassen - MG. (Wachsoldat) •Schaden: 27

•Präzision: 18

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 58

•Feuerrate: 430

•Munition: 200/800 Sammelt Battlepickups auf dem Schlachtfeld. WEX Waffen der Eliteklassen - Flammenwerfer. (Flammschütze) •Schaden: 70

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 100 Sammelt Battlepickups auf dem Schlachtfeld. Tankgewehr M1918 Waffen der Eliteklassen - Tankgewehr. (Panzerjäger) •Schaden: 100

•Präzision: 100

•Feuerrate: 18

•Munition: 1/22 Sammelt Battlepickups auf dem Schlachtfeld.

Die besten Waffen für alle Soldaten

Wir haben die Schießeisen bei Battlefield 1 getestet und wollen mit euch unsere Erfahrungen teilen. Nachfolgend geben wir euch unsere Empfehlungen für die besten Waffen, die uns gute Dienste geleistet haben. Teilt gerne eure Meinung mit uns und hinterlasst eure Tipps in den Kommentaren.

Sturmsoldat : Im Sturm hat insbesondere die 12G Automatic sehr überzeugt. Sie teilt zwar einen durchschnittlichen Schaden in ihrerer Kategorie aus, aber dafür verfügt sie über eine sehr gute Feuerrate. Seid ihr in Gebäuden unterwegs und müsst schnell aus der Hüfte schießen, wird euch diese Selbstladeflinte richtig glücklich machen.

: Im Sturm hat insbesondere die 12G Automatic sehr überzeugt. Sie teilt zwar einen durchschnittlichen Schaden in ihrerer Kategorie aus, aber dafür verfügt sie über eine sehr gute Feuerrate. Seid ihr in Gebäuden unterwegs und müsst schnell aus der Hüfte schießen, wird euch diese Selbstladeflinte richtig glücklich machen. Sanitäter : Als beste Waffe galt hier für uns eindeutig die Selbstladebüchse Modell 8 .35 (Meisterschütze). Mit recht gutem Schaden und guter Feuerrate, hat sie uns regelmäßig das Leben gerettet. Die Steuerung ist in der Kategorie der Selbstladebüchse durchschnittlich und für uns völlig ausreichend.

: Als beste Waffe galt hier für uns eindeutig die Selbstladebüchse Modell 8 .35 (Meisterschütze). Mit recht gutem Schaden und guter Feuerrate, hat sie uns regelmäßig das Leben gerettet. Die Steuerung ist in der Kategorie der Selbstladebüchse durchschnittlich und für uns völlig ausreichend. Versorger : Die Madsen MG (Sturm) hat sich gut steuern lassen und feuerte die durchschnittlich starken Kugeln mit einer hohen Feuerrate ab. Die Steuerung lässt leider zu wünschen übrig. Alternativ erzielten wir mit der MG 15 n.A eine gute Wirkung.

: Die Madsen MG (Sturm) hat sich gut steuern lassen und feuerte die durchschnittlich starken Kugeln mit einer hohen Feuerrate ab. Die Steuerung lässt leider zu wünschen übrig. Alternativ erzielten wir mit der MG 15 n.A eine gute Wirkung. Späher: Die SMLE MKIII überzeugt alleine wegen ihrer Magazinkapazität und teilt einen ordentlichen Schaden aus. Wollt ihr euch als Scharfschütze unterstützend aus der Ferne nützlich machen, empfehlen wir euch diese beste Waffe.

Selbstverständlich muss die Kanone eurer Wahl zu eurem Spielstil passen. Wir haben versucht uns dabei an die Rollen der einzelnen Klassen zu halten.

Seitenwaffen im Überblick

Neben euren Primärwaffen, habt ihr allerhand Pistolen und Revolver, die euch im Notfall helfen werden. Insbesondere als Späher solltet ihr hier genau überlegen, welche der Seitenwaffen ihr mit ins Gepäck nehmt. Schließlich werden sie euch im Nahkampf gut unterstützen und wenn ihr mal eure Position wechseln wollt, solltet ihr darauf nicht verzichten. Schaut euch die folgenden Seitenwaffen in der Tabelle an und überlegt euch, welche dieser Schießeisen ihr toll findet.

Seitenwaffen Beschreibung Waffenattribute Freischaltbedingungen:

Kriegsanleihen/Klassenfortschritt M1911 Diese Waffe gilt als die beste halbautomatische Pistole aller Zeiten. (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger, Späher) •Schaden: 44

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 35

•Feuerrate: 300

•Munition: 8/40 Von Anfang an verfügbar. Pistole P08 Diese Waffe gilt als präzise und verlässlich. (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger, Späher, Pilot, Panzer, Kavallerie) •Schaden: 39

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 53

•Feuerrate: 300

•Munition: 9/45 150/0 Mle 1903 Halbautomatische Pistole, die zahlreich genutzt wurde. (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger, Späher) •Schaden: 38

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 73

•Feuerrate: 360

•Munition: 8/56 150/0 C93 Erste massenproduzierte halbautomatische Pistole. (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger, Späher) •Schaden: 36

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 62

•Feuerrate: 360

•Munition: 9/45 150/10 Revolver No. 3 Direktabzug-Revolver wie aus dem Wilden Westen. (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger, Späher) •Schaden: 54

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 20

•Feuerrate: 150

•Munition: 6/36 150/10 Kolibri Uhrmacher können auch Waffen herstellen und diese Pistole ist ein Beispiel dafür. Sie nutzt die damals kleinste vertriebene Patrone mit Zentralfeuerzündung. (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorger, Späher) •Schaden: 4

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 100

•Feuerrate: 450

•Munition: 8/192 150/10 Gasser M1870 Veralterter Revolver mit einer guten Stoppwirkung. (Sturmsoldat) •Schaden: 40

•Präzision: 42

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 13

•Feuerrate: 180

•Munition: 6/24 150/0 Auto-Revolver Dieser Revolver nutzt den Rückstoß, um die Trommel zu drehen und den Hahn nach jedem Schuss zu spannen. (Sanitäter) •Schaden: 56

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 20

•Feuerrate: 225

•Munition: 6/30 150/0 C96 Sehr verbreitete halbautomatische Pistole im Ersten Weltkrieg. (Sanitäter) •Schaden: 37

•Präzision: 33

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 53

•Feuerrate: 300

•Munition: 10/50 150/0 Taschenpistole M1914 Kompakte Pistole mit Magazinzufuhr. (Sanitäter) •Schaden: 32

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 80

•Feuerrate: 450

•Munition: 9/54 150/0 Repetierpistole M1912 Diese kleine Pistole gehörte zu den Waffen, die in beiden Weltkriegen zum Einsatz kamen. (Versorger) •Schaden: 39

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 53

•Feuerrate: 360

•Munition: 8/48 150/0 Bulldog-Revolver Beliebter und oft kopierter kurzläufiger Revolver mit dem Spitznamen British Bulldog. (Versorger) •Schaden: 50

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 20

•Feuerrate: 257

•Munition: 6/36 150/0 Modello 1915 Eine bewusst durchschnittlich gehaltene Pistole. •Schaden: 32

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 80

•Steuerung: 67

•Feuerrate: 450

•Munition: 9/54 150/0 Mars Automatik Auch unter Waffen gibt es Monster und diese Handfeuerwaffe gehört dazu. Sie galt einst als die durchschlagkräftigste Seitenwaffe der Welt. (Späher) •Schaden: 57

•Präzision: 56

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 20

•Feuerrate: 200

•Munition: 11/33 150/0 Bodeo Sechsschüssiger Revolver mit Spannabzug, Schwarzpulver und Kugel. (Späher) •Schaden: 62

•Präzision: 37

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 16

•Feuerrate: 225

•Munition: 6/24 150/0 Frommer Stop Kompakte und schnell einsetzbare Waffe mit guter Mann-Stopp-Wirkung. (Späher) •Schaden: 32

•Präzision: 25

•Hüftfeuer: 67

•Steuerung: 80

•Feuerrate: 450

•Munition: 8/56 150/0 Abgesägte Schrotflinte Doppelläufige Schrotflinte mit gekürzten Läufen. (Pilot) •Schaden: 89

•Präzision: 17

•Hüftfeuer: 100

•Steuerung: 9

•Feuerrate: 300

•Munition: 2/24 150/10

Nahkampfwaffen im Überblick

Die Nahkampfwaffen passen sich ebenfalls gut in das Szenario ein. Insbesondere der Reitersäbel hat uns viel Freude beschert. Auf einem Pferd an den Gegnern vorbeireiten und sie mit dem Säbel eliminieren, ist eine der spannendsten Neuerungen bei Battlefield 1. Was man auf jeden Fall üben muss, ist das Entkommen, falls man den Feind verfehlt, denn Schusswaffen holen euch schnell wieder von eurem hohen Ross. Diese Unterstützung bekommt ihr für den Nahkampf:

Waffen für den Nahkampf Beschreibung Waffenattribute Freischaltbedingungen:

Kriegsanleihen/Klassenfortschritt Kampfmesser Schlichtes und zweischneidiges Messer. (Alle Klassen außer Kavallerie) •Schaden: 40

•Stabilität: 90 Von Anfang an verfügbar. Kompaktes Grabenmesser Einfache Stichwaffe mit Schlagring. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 40

•Stabilität: 90 150/1 Beduinendolch Ein eleganter Dolch. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 40

•Stabilität: 90 150/1 Grabenmesser Einfache Stichwaffe mit Schlagring. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 40

•Stabilität: 90 150/1 US-Grabenmesser Einfache Stichwaffe mit Schlagring. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 40

•Stabilität: 90 150/1 Schlagstock Praktisch im Nahkampf und auf engem Raum. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 60

•Stabilität: 60 Von Anfang an verfügbar. Stachekeule Praktisch im Nahkampf und auf engem Raum. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 60

•Stabilität: 60 150/2 Grabenkeule Praktisch im Nahkampf und auf engem Raum. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 60

•Stabilität: 60 150/2 Beil Gut zur Zerstörung von Objekten und tödlich im Nahkampf. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 80

•Stabilität: 40 150/2 Spitzhacke Gut zur Zerstörung von Objekten und tödlich im Nahkampf. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 80

•Stabilität: 40 150/2 Schaufel Gut zur Zerstörung von Objekten und tödlich im Nahkampf. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) •Schaden: 80

•Stabilität: 40 Von Anfang an verfügbar. Bajonettangriff Angriffe mit dem Bajonett. (Alle außer Pilot, Panzer, Kavallerie und Elite) tba Von Anfang an verfügbar. Reitersäbel Reiter nutzten diese Waffen gegen die Infanterie. (Kavallerie) •Schaden: 80

•Stabilität: 50 Von Anfang an verfügbar.

Granaten im Überblick

Zum Schluss wollen wir euch noch die Granaten vorstellen. Diese sind klassisch, wie ihr es schon von Shootern kennt. Für den Kampf gegen Panzer, werdet ihr jedoch eine Panzerabwehrgranate mit im Gepäck tragen können. Wir finden, das ist keine schlechte Idee.