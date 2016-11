Battlefield 1 - Alle Medaillen im Überblick: Was können die neuen Abzeichen?

Battlefield 1 besitzt ein neues Abzeichen-System. Nun könnt ihr euch Medaillen verdienen, wenn ihr bestimmte Aufgaben in dem Ego-Shooter erledigt. Damit werden eure Erfolge auf dem Schlachtfeld belohnt. Ganz egal, ob ihr im Panzer, am Boden oder im Flieger unterwegs seid, es gibt genug Medaillen für alle. Wir erklären euch, wie das neue Medaillen-System bei Battlefield 1 funktioniert.

Battlefield-Kenner werden die die Änderungen in Sachen „Abzeichen“ gleich bemerkt haben. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ihr euch bei Battlefield 1 frei auswählen dürft, welche Medaille ihr erlangen möchtet. So möchten DICE und EA eine „Philosophie der Wahlfreiheit in Battlefield 1“ einführen. Doch was genau, bedeutet das? Das erklären wir euch im Folgenden.

Battlefield 1 – Wie funktioniert das neue Medaillen-System?

Seit Release von Battlefield 1 könnt ihr euch im Spiel 34 unterschiedliche Medaillen verdienen. Das geht aber nur, wenn ihr im Mehrspieler-Modus kämpft. Es gibt allerdings eine wöchentliche Rotation der Medaillen, sodass nicht immer alle 34 Stück zur Auswahl stehen. Tatsächlich sind es nämlich alle 7 Tage lang immer nur 5 verschiedene Auszeichnungen.

Jedes Mal, wenn ihr eine Medaille freischaltet, dann erhaltet ihr neben der Auszeichnung auch einen XP-Boost, der euch nützliche Erfahrungs-Punkte (EP) einbringt, die ihr wiederum benötigt, um bei Battlefield 1 im Rang zu steigen.

Startet ihr nun also in ein öffentliches Match, dann könnt ihr im Vorfeld schon eure favorisierte Medaille auswählen, die ihr euch erspielen möchtet. Es stehen wie gesagt jede Woche 5 Medaillen zur Verfügung. Hier seht ihr auch schon, was ihr dafür auf dem Schlachtfeld tun müsst, um die Medaille zu bekommen. Ihr könnt eure Wahl neu treffen, wenn ihr den Modus im Multiplayer wechselt oder aber auch eure Klasse.

Ihr könnt immer nur eine Medaille auswählen und um diese spielen. Habt ihr diese aber erhalten bzw. abgeschlossen, dann könnt ihr euch eine neue herauspicken und um diese kämpfen. Die jeweiligen Fortschritte werden die gesamte Rotations-Woche über gespeichert. Das heißt, ihr könnt auch zwischen den Medaillen innerhalb einer Rotation hin und her wechseln und müsst dann nicht wieder von vorne beginnen.

Von vorne beginnen, müsst ihr allerdings, wenn eine neue Rotation startet. Dann gibt es nämlich neue Medaillen, mit anderen Freischaltbedingungen und ihr könnt euch erneut auf Medaillen-Jagd begeben.

Die Medaillen und ihre Freischaltkriterien

Jede Medaille bei Battlefield 1 hat andere Freischaltkriterien. Dabei können diese aus 3 bis 5 Stufen bestehen, von denen jede ein wenig schwieriger und umfangreicher ist, als die andere. Ihr müsst alle Stufen abschließen, um die Medaille letztendlich zu ergattern. Mit „Stufen“ ist im Grunde die Anzahl der Freischaltbedingungen gemeint.

Jede Medaille kann pro Rotation aber nur einmal gewonnen werden. Insgesamt jedoch, könnt ihr jede Medaille 100 Mal erlangen und es gibt dann auch immer wieder den XP-Boost.

Die Medaillen sind sehr abwechslungsreich. Es gibt nicht nur jene, für die ihr eine gewisse Anzahl an Kills vorweisen müsst, sondern auch solche Abzeichen, für die ihr euch in bestimmten Disziplinen beweisen und unterschiedliche Klassen spielen müsst. Das soll euch natürlich motivieren, auch mal andere Spielweisen auszuprobieren.

Ihr könnt euch euren aktuellen Medaillen-Fortschritt jederzeit über den Tracker im Einsatzbildschirm angucken. Zudem wird er euch auch bei Schlüsselmomenten zu eurem derzeitigen Status angezeigt.

Medaillen-Übersicht

Insgesamt erwarten euch bei Battlefield 1 also 34 Medaillen. Im folgenden Liste wir euch alle Medaillen samt Freischaltbedingungen auf. Vorerst sind viele Medaillen-Namen noch in Englisch, aber sobald wir Kenntnis über die deutschen Namen haben, ergänzen wir unsere Tabelle. Die Medaillen sind überdies in ihre verschiedenen Kategorien eingeordnet:

Fahrzeuge

Klassen

Waffen

Spielmodus

Kampf

Squad

Medaillen im Detail - Kategorie: Fahrzeuge



Medaille



Freischaltbedingung



Belohnung



Order of the Bull



- Zerstört 5 Fahrzeuge aus einem Behemoth

- Verletzt 50 Soldaten aus einem Behemoth

- Erzielt 20 Kills mit einem Behemoth



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Ikarusorden

(Order of Icarus)



- Beschädige 10 Flügel

- Erzielt 20 Kills mit einem beliebigen Flugzeug

- Erzielt 10 Kills mit einem Jäger

- Erzielt 10 Kills mit einem Bomber

- Erzielt 10 Kills mit einem Angriffsflugzeug



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Augustusorden

(Order of Augustus)



- Zerstört 3 Ketten

- Erzielt 25 Kills mit einem beliebigen Panzer

- Erzielt 25 Passagier-Hilfen

- Erzielt in einer Runde 10 Kills mit einem beliebigen Panzer

- Erzielt in einem Leben 5 Kills mit einem beliebigen Panzer



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Newtonian Order of Military Merit



- Verrichtet 75 Fahrzeugschaden

- Schaltet 10 Fahrzeuge aus

- Zerstört 10 Fahrzeuge



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Medaillen im Detail - Kategorie: Klassen



Medaille



Freischaltbedingung



Belohnung



Order of the Khan



- Erzielt 20 Kills vom Pferd aus

- Erzielt 10 Kills mit dem Schwert des Reiters

- Erzielt in einer Runde 10 Kills vom Pferd aus



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Order of St Christopher



- Erzielt 20 Kills als Versorgungssoldat

- Erzielt 15 Unterdrückungskills

- Erzielt 10 Kills mit dem Mörser

- Führt 20 Aufmunitionierungen aus

- Erzielt in einem Leben 5 Kills als Versorgungssoldat



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Hippokratesorden

(Order of Hippocrates)



- Erzielt 20 Kills als Sanitäter

- Führt 100 Heilungen durch

- Erziele 20 Kills mit Gewehrgranaten

- Führt 20 Wiederbelebungen durch

- Erzielt in einem Leben 5 Kills als Sanitäter



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Order of the Falcon



- Erzielt 20 Kills als Späher

- Tötet 10 andere Späher, während ihr selbst Späher seid

- Zerstört 3 Fahrzeuge mit panzerbrechender Munition

- Erzielt 10 Kopfschüsse

- Erzielt in einem Leben 5 Kills als Späher



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Order of the Iron Star



- Erzielt 20 Kills als Sturmsoldat

- Erzielt 10 Kills mit Dynamit

- Erzielt 10 Kills mit AT Granaten

- Erzielt 10 Kills mit der Raketenbüchse

- Erziele in einem Leben 5 Kills als Sturmsoldat



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Medaillen im Detail - Kategorie: Waffen



Medaille



Freischaltbedingung



Belohnung



Medic Order of Valor



- Erzielt 20 Kills mit der Self-Loading Rifles

- Erziele 10 Kopfschüsse mit der Self-Loading Rifles

- Erziele in einem Leben 5 Kills mit der Self-Loading Rifles



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Sturm-Orden der Tapferkeit

(Assault Order of Valor)



- Erzielt 20 Kills mit SMGs

- Erzielt 10 Kopfschüsse mit SMGs

- Erzielt in einem Leben 5 Kills als SMGs



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Späher-Orden der Tapferkeit

(Scout Order of Valor)



- Erzielt 20 Kills mit Single-Action Rifles

- Erzielt 10 Kopfschüsse mit Single-Action Rifles

- Erzielt in einem Leben 5 Kills mit Single-Action Rifles



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Unterstützungs-Orden der Tapferkeit

(Support Order of Valor)



- Erzielt 20 Kills mit LMGs

- Erzielt 5 Kopfschüsse mit LMGs

- Erzielt in einem Leben 5 Kills als LMGs



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Orden des Löwen

(Order of the Lion)



- Erzielt 10 Kills mit Nahkampfwaffen

- Erzielt 5 in einer Runde Melee Kills

- Erzielt in einem Leben 3 Kills mit Nahkampfwaffen



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Orden des Roten Drachen

(Order of the Red Dragon)



- Erzielt 10 Kills mit Sprengstoff

- Zerstört 5 Fahrzeuge mit Sprengstoff

- Erzielt in einem Leben 5 Kills mit Sprengstoff



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Order of Fortitude



- Erzielt 15 Kills mit stationären Waffen

- Zerstört 5 Fahrzeuge mit stationären Waffen

- Erzielt in einer Runde 10 Kills mit stationären Waffen



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



St. Sebastion’s Order



- Erzielt 10 Kills mit Revolvern

- Erzielt 5 Kopfschüsse mit Revolvern

- Erzielt in einem Leben 5 Kills mit Revolvern



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Lightning Cross Order



- Erzielt 10 Kills mit Semi Pistols

- Erzielt 5 Kopfschüsse mit Semi Pistols

- Erzielt in einem Leben 5 Kills mit Semi Pistols



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Assault Order of LeFever



- Erzielt 20 Kills mit Schrotflinten

- Erzielt 10 Kopfschüsse mit Schrotflinten

- Erzielt in einem Leben 5 Kills mit Schrotflinten



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Medaillen im Detail - Kategorie: Spielmodus



Medaille



Freischaltbedingung



Belohnung



Avian Cross



- Spielt 2 Runden Kriegstauben-Modus

- Gewinnt 1 Runde Kriegstauben

- Liefert 5 Tauben ab



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Star of Alexander



- Spielt 1 Runde Eroberung

- Gewinnt 1 Runde Eroberung

- Erobert 10 Flaggen in Eroberung



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Charlemangne Cross



- Spielt 1 Runde Rush

- Gewinnt 1 Runde Rush

- Macht 5 Sprengsätze scharf



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Star of Dominion



- Spielt 2 Runden

- Gewinnt 1 Runde

- Erobert 20 Flaggen in Vorherrschaft



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Legion of the Skull



- Spielt 2 Runden

- Gewinnt 1 Runde

- Erzielt 20 Kills in einer Runde



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Crown of Frederick II



- Spielt 1 Runde Operationen

- Gewinnt 1 Runde Operationen

- Erobert 10 Flaggen in Operationen



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Medaillen im Detail - Kategorie: Kampf



Medaille



Freischaltbedingung



Belohnung



Royal Order of the Stag



- Erzielt in einer Runde 10 Kills

- Erzielt in einem Leben 5 Kills

- Gewinnt 2 Runden



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Order of the Sniper Guard



- Erzielt in einer Runde 5 Kopfschüsse mit einer beliebigen Waffe

- Erzielt in einem Leben 3 Kopfschüsse mit einer beliebigen Waffe

- Tötet 10 Späher mit einem Scharfschützengewehr



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Königlicher Orden der Reichskrone

(Royal Order of the Imperial Crown)



- Seid einer der besten 5 der Runde

- Erzielt 2 Multi Kills

- Erzielt in einer Runde 20 Kills



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Purpurherz

(Crimson Heart)



- Erzielt 10 Teamunterstützungen

- Erzielt 15 Unterdrückungskills

- Erzielt 15 Sichtungen



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



Order of the Golden Heart



- Erzielt 10 Kills mit der Sekundärwaffe

- Erzielt 20 Kills mit SMGs

- Erzielt 20 Kills mit Schrotflinten

- Erzielt 5 Kills mit Nahkampfwaffen mit Klingen

- Erziele 5 Kills mit stumpfen Nahkampfwaffen



5,000 EP + 1,000 EP je Stufe



