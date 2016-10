1 0

Durch die Veröffentlichung von Battlefield 1 ist ein Video aus den tiefen des Netzes aufgetaucht, in dem ein Spieler Call of Duty-Fans auf den Arm nimmt. Dazu nutzt er ein vermeintliches Easter Egg, das sich angeblich im neuen Shooter von DICE und EA versteckt. Das lustige Video findet ihr am Ende unserer News.

Die Rivalität zwischen Battlefield und Call of Duty könnte momentan nicht größer sein. Der Shooter-Gigant von EA und DICE ist endlich raus und legt im Rennen um den Thron schon kräftig vor. Da muss Call of Duty mit Infinite Warfare erst einmal nachziehen. Und zumindest bei den Fans scheint es aktuell einen klaren Favoriten zu geben. Kein Wunder also, dass sich Call of Duty-Spieler immer wieder Seitenhiebe gefallen lassen müssen.

Drückt F, um euch lustig zu machen

Das Video spielt mit den Klischees eines Call of Duty und macht sich darüber lustig. Doch Fans der Shooter-Reihe sollten sich nicht darüber ärgern. Sobald Infinite Warfare auf dem Markt ist, wird es sicherlich die geeignete Antwort aus dem Lager dieser Community geben. Wer am Ende den Shooter-Thron besteigt, werden wir erst Anfang November wissen. Dann erscheint Infinite Warfare und kann zeigen, ob es mit Battlefield 1 mithalten kann.



Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.