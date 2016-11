1 0

Battlefield 1 erfreut sich bei den Spielern großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass die Entwickler von DICE schon an den ersten neuen Inhalten sitzen, um die hungrige Shooter-Meute bei Laune zu halten. In einem Blog-Eintrag haben sie den Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate mit Battlefield 1 veröffentlicht.

Eine Auflistung der genauen Änderungen und Updates zu Battlefield 1 zeigen wir euch weiter unten. Neben Map-Veränderungen und Optimierungen der bestehenden Inhalte dürfte vor allem das Battlefest besonders interessant für aktive Spieler sein. Dieses Event findet vom 16. bis 23. November in Battlefield 1 statt und bietet Belohnungen für tägliche Logins, ein einzigartiges Battlepack sowie Community-Missionen und viele Aktivitäten, um den erfolgreichen Start von Battlefield 1 zu feiern.

Alle Pläne für Battlefield 1

- Hardcore-Server kommen in Kürze: Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

- Die Suez-Karte wird überarbeitet: Im Eroberungsmodus wird die Karte schon bald fünf Punkte statt nur drei bieten. Die Kontrollpunkte werden zudem etwas kleiner gemacht. Beide Teams bekommen einen zusätzlichen Panzer.

- Battlefest ab dem 16. November

- Nebel des Krieges: Das erste eigene Spiel in Battlefield 1. Im Grunde Team-Deathmatch, allerdings sind die Karten durch schlechte Sichtverhältnisse geprägt. Minikarte und Namensschilder werden deaktiviert.

- Großes Update im November: Neben zahlreichen Änderungen kommt mit dem Update auch die Servermiete.

- Neue Karte - Giant's Shadow: Kostenlose Map im Dezember. Weitere Details sollen bald folgen.



Battlefield 1 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen.