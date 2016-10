1 0

Im Grunde kann man sich ohnehin schon denken, dass der PC nicht zu schlagen ist, aber dennoch dürfte der Vergleich zwischen den Plattformen interessant sein.

Seit gestern ist Battlefield 1 offiziell im Handel und Spieler aus aller Welt ballern sich in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg die virtuellen Birnen weg. Doch auf welchem System erhaltet ihr das Maximum für eurer Geld? Wie läuft das Spiel auf dem PC, auf der Xbox One und auf der PS4? Hier ist der ultimative Vergleich in gleich mehreren Videos auf Youtube:

Und hier der Vergleich zwischen niedrigen und Ultra-Einstellungen auf dem PC:

Battlefield 1 ist für PS4, Xbox One und PC erschienen.

