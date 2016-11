1 0

Bislang war es in Battlefield 1 nur möglich, sich Battlepacks zu verdienen, indem man auf dem Schlachtfeld besonders gut gekämpft hat. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Ab sofort lassen sich die Kisten gegen Echtgeld erwerben und gleich für besonderen Loot öffnen. Die Preise dazu findet ihr weiter unten.

Und wie es bereits zu erwarten war, sind die Preise für die Battlefield-1-Battlepacks nicht gerade billig. Immerhin weiß man nicht, welcher Skin am Ende in der Kiste steckt. Wer sich für den Kauf interessiert, sollte also gut überlegen, bevor das Geld ausgegeben wird. Zudem haben die Skins in Battlefield 1 eine rein kosmetische Funktion. Durch das Auftragen eines Waffen-Skins bekommt ihr keine Boni auf dem Schlachtfeld.

Preise für Battlepacks in Battlefield 1

1 Battlepack - 1,99 Euro

3 Battlepacks - 5,49 Euro

5 Battlepacks - 8,99 Euro

10 Battlepacks - 16,99 Euro

20 Battlepacks - 29,99 Euro

Die Battlepacks sind ab sofort verfügbar. Wer Origin-Access-Mitglied ist, bekommt noch einmal zehn Prozent Rabatt. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von den Preisen für die Kisten von Battlefield 1 haltet. Werdet ihr euch ein Paket gönnen, um an bestimmte Skins zu kommen?



Aktuellstes Video zu Battlefield 1

Battlefield 1 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.