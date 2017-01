1 0

Nachdem in den letzten Tagen immer wieder über die kommenden Inhalte für Battlefield 1 spekuliert wurde, hat DICE nun das Schweigen gebrochen und mehr Details verraten. So wird der DLC "They Shall Not Pass" vier Maps, eine neue Elite-Klasse, einen Behemoth sowie ein neues Fahrzeug und einen neuen Spielmodi mit sich bringen.

Weiter unten listen wir euch alle Details zu den neuen Inhalten für Battlefield 1 auf. Auch wenn DICE nun mehr zu dem DLC verraten hat, steht immer noch kein Release-Datum dafür fest. "They Shall Not Pass" soll im März erscheinen. Inhaber des Season Passes sollen zudem zwei Wochen vor allen anderen Zugriff auf die Zusatzinhalte von Battlefield 1 bekommen.

Die Inhalte des ersten Battlefield-1-DLCs

Vier neue Karten : Verdun Heights, Fort Vaux, Soissons und Rupture

: Verdun Heights, Fort Vaux, Soissons und Rupture Neue Elite-Klasse : Der Trench-Raider ist eine Nahkampfklasse, die dazu noch eine Menge Granaten bei sich trägt.

: Der Trench-Raider ist eine Nahkampfklasse, die dazu noch eine Menge Granaten bei sich trägt. Neuer Behemoth : Wie bereits spekuliert, wird der Char 2C Panzer die Reihen der Behemoths erweitern

: Wie bereits spekuliert, wird der Char 2C Panzer die Reihen der Behemoths erweitern Neues Fahrzeug : Der St. Chamond Panzer, ein stark gepanzertes Gefährt der französischen Armee

: Der St. Chamond Panzer, ein stark gepanzertes Gefährt der französischen Armee Neuer Spielmodus: Frontlines, ist eine Mischung aus Conquest und Rush, in dem ein Tauziehen der beiden Parteien um die Punkte entsteht. Sobald sich eine Armee bis zum Stützpunkt der anderen vorgekämpft hat und dort die Kommunikation unterbricht, ist die Runde gewonnen.

