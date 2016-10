1 0

Der erste Story-DLC für Battleborn ist da. Dieser trägt den Titel "Attikus and the Thrall Rebellion" und kann ab sofort heruntergeladen werden. Manche Spieler erhalten den DLC sogar völlig kostenlos. Wir zeigen euch am Ende der News den Trailer zum neuen Battleborn-Spektakel.

Alle Spieler, die an der Beta von Battleborn teilgenommen haben und nun das fertige Spiel besitzen, können sich den DLC ohne weitere Kosten herunterladen. Die Story könnt ihr zusammen mit bis zu zwei anderen Spielern erleben. Aber nicht nur im Kampagnen-Modus hat Battleborn neue Inhalte spendiert bekommen.

Neue Inhalte für den Multiplayer

Zunächst gibt es einige neue Skins für die Helden Alani, Deande, Pendles und Reyna, die ihr ab sofort im Ingame-Shop finden könnt. Eine Charaktere wurden zudem angepasst, um das Balancing zu verbessern. Die große Neuerung ist allerdings der Modus Face-Off, in dem ihr über mehrere Phasen kämpft. Darin versucht ihr Masken auf dem Schlachtfeld zu ergattern und diese dann an einem Sammelpunkt einzuzahlen. Das erste Team mit einer bestimmten Punktzahl gewinnt das Match. Der Haken: Die Mobs auf dem Feld werden mit jeder Minute stärker und bieten euch eine noch größere Herausforderung.



