Die erste Episode von Telltales Batman-Adventure ist aktuell kostenlos auf Steam verfügbar. Nachdem der Auftakt bereits auf den Konsolen ohne weitere Kosten spielbar war, kommen nun also auch die PC-Spieler in den Genuss des Adventures in Gotham. Doch dieses Angebot wird es wohl nur für eine begrenzte Zeit geben

Um die erste Episode herunterzuladen, müsst ihr einfach nur auf die Steam-Shop-Seite zu Telltales Batman gehen und dort auf den entsprechenden Banner über der Beschreibung klicken. Schon landet die erste Episode für eine begrenzte Zeit in eurer Bibliothek. Wie lange das Angebot gilt, haben die Entwickler in ihrer Ankündigung nicht verraten. Wer einen Blick riskieren möchte, sollte also bald den Download starten.

Das große Finale für Batman

Indes warten Käufer der kompletten Staffel von Telltales Batman auf das große Finale mit der Fledermaus. Angeblich soll diese mehrere Enden bieten und abhängig von den Entscheidungen in den vorherigen Episoden auch an völlig unterschiedlichen Punkten starten. Wann die letzte Episode zu Batmans Adventure erscheint, steht aber noch nicht fest.



Aktuellstes Video zu Batman - A Telltale Series

