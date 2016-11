1 0

Es gibt einen neuen Trailer zu Batman: The Telltale Series. Und als wäre die Bedrohung im düsteren Gotham für Batman nicht schon groß genug, muss er sich in der kommenden Folge des Adventures auch wieder mit seinem größten Feind auseinandersetzen. Den Trailer zur kommenden Episode von Telltales Batman findet ihr am Ende der News.

Wer bislang keinen Blick auf Telltales Batman geworfen hat, sollte dies zuerst nachholen. Denn der Trailer verrät natürlich einiges, was bislang passiert ist. Aber schon jetzt ist in dem Video ein Gangster-Aufgebot der Extraklasse zu sehen. Neben Two-Face und dem Pinguin wird sich Bruce Wayne auch wieder dem größten Schurken stellen müssen: Dem Joker. In der kommenden Episode wird der verrückte Clown wohl ebenfalls einen Auftritt haben. Ob er aber zur wirklichen Bedrohung wird, steht noch nicht fest.

Viele verschiedene Enden

Telltale hat angekündigt, dass die kommende Episode von Batman deutlich mehr Enden bieten wird. Die Spieler sollen die Folge an verschiedenen Orten verlassen, die auch unterschiedliche Auswirkungen auf das große Finale haben. Zudem sollen sich die Entscheidungen aus dem dritten Akt ebenfalls sehr stark auf das Spielerlebnis auswirken. Batman - The Telltale Series Episode 3 erscheint am 22. November 2016.



