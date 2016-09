1 0

Telltale Games veröffentlichte auf dem offiziellen Youtube-Kanal den neuen Trailer zur zweiten Episode von Batman: A Telltale Series. Im Clip beschuldigt Clayface die Eltern von Bruce Wayne, mit dem Unternehmen Wayne Enterprise in korrupte Geschäfte mit dem organisierten Verbrechen verwickelt zu sein. „Du und ich, wir sind praktisch Familie“, erklärt er Batman, als dieser ihn gefangen hat.

Im Trailer fällt eine Verbrecherorganisation mit weißen Masken, die sich die „Kinder von Arkham“ nennt, mit Waffengewalt in eine Wahlkampfveranstaltung des Bürgermeisters ein und kündigt an „die Wahrheit zu zeigen.“ In der Beschreibung zum „Children of Arkham“-Video ist von einem alten Freund die Rede, welcher zu einem gefährlichen Feind wird. Wer das ist, bleibt unbeantwortet.

Wird Bruce Wayne in Batman: A Telltale Series den Mord an seinen Eltern aufklären?

Außerdem wird die Frage aufgeworfen: Wurde Thomas Wayne aufgrund unehrlicher Geschäfte umgebracht oder wurden die Waynes nur in etwas mit hineingezogen?

Die Beschreibung verspricht zudem „schwerwiegende Entscheidungen die Batman und die Menschen in seinem Umfeld für immer verändern werden, als er auf die „Kinder von Arkham“ trifft.“ Batman: A Telltale Series – Episode 2 erscheint weltweit digital am 20. September 2016, als physische Ausgabe kam das Adventure in Europa am 16. September 2016 in den Handel. Weitere Infos zum Fledermaus-Abenteuer findet ihr auf dem offiziellen Telltale-Blog.



Batman - A Telltale Series ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.