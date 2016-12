Endlich könnt ihr euch einen Kindheitstraum erfüllen und einmal als Astronaut fremde Planeten erkunden und besiedeln. Ihr habt in Astroneer kein echtes, vom Spiel vorgegebenes Ziel. Vielmehr dreht sich alles um das Erkunden der Umgebung, das Herstellen von nützlichen Gegenständen und die Charakterentwicklung. So baut ihr im Spielverlauf eure eigene Basis auf und aus und passt die Umgebung euren Bedürfnissen an. In diesem Artikel findet ihr einige nützliche Tipps und Tricks zum Einstieg in das Weltraum-Abenteuer von Astroneer.

Astroneer - Early Access Launch Trailer

Astroneer befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase und ihr könnt die Entwickler bei unterstützen, indem ihr euch das Spiel kauft, das jetzt schon viele sehr gute Reviews auf Steam hat. Uns gefällt das Indie-Spiel auch sehr gut und darum haben wir für euch diesen Tipps-und-Tricks-Guide verfasst. Wollt ihr wissen, ob euer PC mit dem Spiel klar kommt, dann schaut euch doch mal die Systemanforderungen von Astroneer an.

Astroneer - Tipps und Tricks für den Start in die grenzenlosen Weiten des Universums Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/5 Bild 1/5 1/5 Bei Astroneer erforscht ihr die Weiten des Universums. Mit unseren Tipps fällt euch der Start bestimmt etwas leichter. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Astroneer - Tipps und Tricks für putzige Astronauten: Die Steuerung

Die Steuerung in Astroneer kann anfangs etwas ein wenig verwirrend sein. So gibt es eine eigene Steuerung für den Charakter, eine für den Cursor und dann noch eine weitere für das Geländewerkzeug.

Allgemeine Bewegung: Solange ihr das Geländewerkzeug im Holster habt, verhält sich die Steuerung ganz normal für ein Third-Person-Spiel. Auf der Xbox One ist der linke Stick zum Bewegen und der rechte zum Steuern der Kamera. Der A-Knopf dient zum Springen. Auf dem PC nutzt ihr die rechte Maus, um die Kamera zu drehen, bewegt euch mit den WASD-Tasten und wie immer springt ihr mit der Leertaste (Space).

Solange ihr das Geländewerkzeug im Holster habt, verhält sich die Steuerung ganz normal für ein Third-Person-Spiel. Auf der Xbox One ist der linke Stick zum Bewegen und der rechte zum Steuern der Kamera. Der A-Knopf dient zum Springen. Auf dem PC nutzt ihr die rechte Maus, um die Kamera zu drehen, bewegt euch mit den WASD-Tasten und wie immer springt ihr mit der Leertaste (Space). Terraforming: Mit X auf dem Controller und E auf der Tastatur zückt ihr euer Geländewerkzeug und steckt es auch wieder ein. Im Terraforming-Modus verliert ihr auf der XBox One die Kamerasteuerung über den rechten Stick. Stattdessen gebt ihr nun die Richtung für euer Werkzeug vor. Mit LB/RB wechselt ihr zwischen dem Graben-, Hinzufügen- und Planierenmodus des Geländewerkzeugs. Mit STRG/ALT wechselt ihr auf dem PC zwischen den Modi. Mit RT auf der Xbox One oder der linken Maustaste führt ihr dann die gewählt Aktion aus. Vergesst nicht, sobald ihr fertig seid, eurer Werkzeug wieder in den Holster zu stecken, damit ihr euch wieder normal bewegen könnt.

Mit X auf dem Controller und E auf der Tastatur zückt ihr euer Geländewerkzeug und steckt es auch wieder ein. Im Terraforming-Modus verliert ihr auf der XBox One die Kamerasteuerung über den rechten Stick. Stattdessen gebt ihr nun die Richtung für euer Werkzeug vor. Mit LB/RB wechselt ihr zwischen dem Graben-, Hinzufügen- und Planierenmodus des Geländewerkzeugs. Mit STRG/ALT wechselt ihr auf dem PC zwischen den Modi. Mit RT auf der Xbox One oder der linken Maustaste führt ihr dann die gewählt Aktion aus. Vergesst nicht, sobald ihr fertig seid, eurer Werkzeug wieder in den Holster zu stecken, damit ihr euch wieder normal bewegen könnt. Cursor-Modus (nur Xbox): Um auf der Xbox One in den Cursor-Modus zu wechseln, haltet ihr einfach LT gedrückt. Jetzt könnt ihr Objekte in der Welt verändern, Knöpfe in eurer Basis drücken sowie Gegenstände in euren Rucksack legen. Drückt RT, um Gegenstände aufzuheben, sie fallen oder sie einrasten zu lassen.

Um auf der Xbox One in den Cursor-Modus zu wechseln, haltet ihr einfach LT gedrückt. Jetzt könnt ihr Objekte in der Welt verändern, Knöpfe in eurer Basis drücken sowie Gegenstände in euren Rucksack legen. Drückt RT, um Gegenstände aufzuheben, sie fallen oder sie einrasten zu lassen. Rucksack: Mit Y auf der Xbox One oder Q auf dem PC öffnet ihr euren Rucksack. Klickt auf die orangenen Pfeile um Ausrüstung wie Verbindungen, Solarzellen und viele andere Dinge herzustellen.

Mit Y auf der Xbox One oder Q auf dem PC öffnet ihr euren Rucksack. Klickt auf die orangenen Pfeile um Ausrüstung wie Verbindungen, Solarzellen und viele andere Dinge herzustellen. Verbindungen: Die Verbindungen sind in Astroneer quasi eure Lebenslinie. Nachdem ihr sie hergestellt habt, könnt ihr sie mit T auf dem Keyboard oder mit dem Steuerkreuz auf der Konsole platzieren.

Aller Anfang ist schwer - Tipps: Diese Dinge solltet ihr wissen

Ihr seid also gerade auf eurem ersten Planeten gelandet. Alles, was ihr habt, ist euer Geländewerkzeug, die Landekapsel und euren Rucksack. Die ersten Materialien, die ihr nun benötigt, sind Harz und Gemisch. Mit Harz baut ihr die ersten einfachen Gebäude und mit Gemisch die lebenswichtigen Verbindungen.

Folgende Tipps sind zum Überleben bei Astroneer noch wichtig:

Achtet stets auf euren Sauerstoff: Wie viel Sauerstoff ihr noch habt, wird euch als blaue Leiste an eurem Rucksack angezeigt. Sollte die Anzeige auf Null fallen, so sterbt ihr. Seid also vorsichtig!

Wie viel Sauerstoff ihr noch habt, wird euch als blaue Leiste an eurem Rucksack angezeigt. Sollte die Anzeige auf Null fallen, so sterbt ihr. Seid also vorsichtig! Stellt als erstes Verbindungen her: Dazu benötigt ihr Gemisch, welches ihr auf der gesamten Karte findet. Haltet nach gräulichen Haufen Ausschau. Bewegt euch aber vorsichtig von eurer Kapsel weg, um nicht auf dem Weg zu sterben.

Dazu benötigt ihr Gemisch, welches ihr auf der gesamten Karte findet. Haltet nach gräulichen Haufen Ausschau. Bewegt euch aber vorsichtig von eurer Kapsel weg, um nicht auf dem Weg zu sterben. Nutzt das Geländewerkzeug zum Einsammeln: Nachdem ihr mit eurem Geländewerkzeug Gemisch aufgesammelt habt, öffnet euren Rucksack und nutzt die orangenen Pfeile, um Verbindungen auszuwählen und diese herzustellen.

Nachdem ihr mit eurem Geländewerkzeug Gemisch aufgesammelt habt, öffnet euren Rucksack und nutzt die orangenen Pfeile, um Verbindungen auszuwählen und diese herzustellen. Verknüpft die Verbindungen mit eurer Basis: So erhaltet ihr eine Lebenslinie die euch bei der Erkundung des Planeten sehr nützlich sein wird.

Jetzt wo ihr wisst, was notwendig ist, um die Welt zu erkunden, könnt ihr anfangen eure Kolonie aufzubauen.

Zum Bauen neuer Basismodule braucht ihr Harz. Versichert euch also, dass ihr genug davon im Rucksack habt. Wenn nicht, geht los und besorgt euch mehr. Es sind spitze, röhrenartige Gebilde, die auf der gesamten Karte vorhanden sind.

Versichert euch also, dass ihr genug davon im Rucksack habt. Wenn nicht, geht los und besorgt euch mehr. Es sind spitze, röhrenartige Gebilde, die auf der gesamten Karte vorhanden sind. Sobald ihr drei Stapel Harz gesammelt habt , geht zu eurer Basis zurück.

, geht zu eurer Basis zurück. Angekommen nutzt LT auf der XBOX um in den Cursor-Modus zu wechseln. Erweitert jetzt eure Basis mit RT bzw. links Klick am PC.

Erweitert jetzt eure Basis mit RT bzw. links Klick am PC. Momentan lassen sich einmal gebaute Gebäude nicht wieder zerstören. Passt also auf, dass ihr genügend Verbindungen erstellt, bevor ihr ein Module daraus macht. Ihr könnt drei bis fünf Verbindungen erstellen, je nachdem wie viel Platz vorhanden ist.

Passt also auf, dass ihr genügend Verbindungen erstellt, bevor ihr ein Module daraus macht. Ihr könnt drei bis fünf Verbindungen erstellen, je nachdem wie viel Platz vorhanden ist. Klick auf den Rand eines Verbinder um einen weiteren hinzuzufügen oder benutzt zwei Stapel Harz um ein Modul daraus zu machen

Sobald das Modul erstellt ist, könnt ihr wieder die orangefarbenen Buttons nutzen um auszuwählen, was für ein Modul ihr bauen möchtet.

Baut zunächst, am Besten ein Forschungslabor und eine Schmelzerei. Die dafür benötigten Materialien sollten sich sehr einfach finden lassen, da sie zu den gewöhnlichen gehören.

Nun habt ihr euch eine kleine Basis errichtet, von der aus ihr weiter den Planeten erkunden und seltene Gegenstände und Materialien finden könnt. Im Folgenden haben wir euch eine Liste der momentan verfügbaren Module zusammengestellt, die ihr in Astroneer bauen könnt.



Gebäude



Nutzen



Forschungslabor



Durch den Bau eines Forschungslabors schaltet ihr zufällig neue Module und Ausrüstung frei. Dazu benötigt ihr Energie und Forschungsobjekte. Diese Forschungsobjekte findet ihr auf der gesamten Karte. Zum Beispiel in Wracks anderer Raumschiffe oder an Alien-Pflanzen. Sobald gefunden müsst ihr diese dann zu eurer Basis zurückschleifen. Da die Forschungsobjekte auch seltene Materialien enthalten können, lohnt es sich ein Forschungslabor neben eure Mine zu bauen.



Schmelzerei



Dieses Module wandelt Erze in Barren um, welche ihr wiederum braucht um komplexere Gebäude zu errichten.



Garage



Die Garage erlaubt es euch, eure eigenen Fahrzeuge herzustellen, wie zum Beispiel den Space Buggy.



Drucker



Der Drucker ist die verbesserte Variante, des Druckers in eurem Rucksack. Dieser ermöglicht es euch größere Objekte herzustellen.



Handelsplattform



Die Handelsplattform kann genutzt werden, um Ressourcen zu tauschen.



Kraftstoff-Kondensator



Diese Module wandelt Energie in Hydrazine-Treibstoff um. Dieser wiederum könnt ihr entweder zum Handeln nutzen oder damit euer Shuttle betanken um neue weitere neue Welten zu erkunden.



Astroneer - Tipps und Tricks für den Start in die grenzenlosen Weiten des Universums Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 4 Bilder Auch der Bergbau stellt bei Astroneer eine wichtige Aufgabe dar. Nutzt unsere Tipps für euren ersten Besuch in der Mine. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Tipps zum Bergbau in Astroneer

Wie in anderen, ähnlichen Spielen nimmt der Bergbau auch in Astroneer eine wichtige Rolle. So findet ihr die seltensten Mineralien lediglich in Bergen und unterirdisch. Das Finden dieser Erze kann durchaus schwer und vor allem gefährlich sein. Hier nun noch ein paar Tipps, die euch helfen, unter Tage zu überleben.

Grabt nicht direkt nach unten , so wiie ihr es vielleicht aus Minecraft kennt. Höhlen findet ihr recht oft und diese bieten euch gute Möglichkeiten eure Versorgungsschläuche zu ziehen.

, so wiie ihr es vielleicht aus Minecraft kennt. Höhlen findet ihr recht oft und diese bieten euch gute Möglichkeiten eure Versorgungsschläuche zu ziehen. In diesem Zusammenhang - denkt auf jeden Fall dran, viele der Verbindungen mitzunehmen , damit ihr unterwegs nicht erstickt.

, damit ihr unterwegs nicht erstickt. Denkt außerdem daran, dass ihr ausreichend Batterien mitnehmt und eure Basis gut mit Energie versorgt ist, da Bergbau extrem viel Energie verbraucht.

mitnehmt und eure Basis gut mit Energie versorgt ist, da Bergbau extrem viel Energie verbraucht. Grabt nicht genau unter euren Füßen . Es kann passieren, dass ihr in eine Höhle grabt und sofort in diese hineinfallt . Wenn ihr dann von eurer Versorgungslinie abgeschnitten werdet, gehen schnell die Lichter aus.

. Es kann passieren, dass ihr in eine Höhle grabt und sofort in diese . Wenn ihr dann von eurer Versorgungslinie abgeschnitten werdet, gehen schnell die Lichter aus. Unter Tage findet ihr Erze wie Kupfer, Aluminium und Titan. Diese braucht ihr später um komplexe Gebäude errichten zu können.

Wir sind gerade selbst noch mitten dabei, die Planeten in Astroneer zu erkunden. Unser Tipps-Guide ist noch lange nicht fertig. Wir werden ihn erweitern, sobald wir weitere Erkenntnisse gesammelt haben. Habt ihr noch einen guten Tipp? Dann immer her damit! Schreibt unten einfach einen Kommentar und helft damit auch anderen Spielern.