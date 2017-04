31 0

In diesem Jahr könnte wieder ein neuer Assassin's-Creed-Teil erscheinen, nachdem die Serie eine Auszeit genommen hat. Doch schon jetzt könnt ihr einen der vergangenen Ableger ohne große Ausgaben nachholen. Denn Assassin's Creed Revelations ist für kurze Zeit kostenlos im Xbox-Live-Store erhältlich.

Assassin's Creed Revelations wartet im Marketplace auf alle Gold-Abonnenten der Xbox 360 und Xbox One. Dennoch dürft ihr euch mit dem Download nicht zu lange Zeit lassen. Assassin's Creed Revelations gibt es nur bis Ende April kostenlos. Danach wird das Spiel mit dem gealterten Ezio wieder kostenpflichtig. Mittlerweile ist es knapp sechs Jahre her, dass Revelations erschienen ist. Darin spielt ihr Ezio, der nach Istanbul reist und dort den wertvollen Assassinenartefakten weiter auf die Spurt geht. Dieser Teil schließt die Reihe rund um den sympathischen Assassinen.



Ein neues Assassin's Creed?

Während ihr euch in Assassin's Creed Revelations die Zeit vertreibt, rückt die E3 immer näher. Viele vermuten, dass in diesem Jahr wieder ein neuer Teil der Reihe erscheint. Angeblich soll dieser dann in Ägypten spielen und viele Traditionen der Serie über den Haufen werfen. Doch noch müssen wir uns etwas in Geduld üben.

Assassin's Creed: Revelations ist für PS3, Xbox 360 und seit dem 01. Dezember 2011 für PC erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.