Ezio aus Assassin's Creed bekommt seine ganz eigene Collection. Das haben die Entwickler bei Ubisoft mit einer Pressemeldung und dem passenden Trailer zur Trilogie bekanntgegeben. Demnach werden die drei Teile der Assassin's Creed-Reihe für Xbox One und PS4 optimiert und mit allen bislang veröffentlichten DLCs ausgeliefert.

Erste Szenen zur Assassin's Creed: Ezio Collection könnt ihr euch in dem schicken Trailer ansehen, der die Reise des charismatischen Helden kurz zusammenfasst. Ezio gehört wohl zu den beliebtesten Helden, der Meuchelsaga. Er bekam seine Auftritte in Assassin's Creed II und den Ablegern Brotherhood und Revelations. Dementsprechend landen auch genau diese Teile mit in der Collection.

Schon im November wieder meucheln

Dass in diesem Jahr kein neues Assassin's Creed erscheint, muss euch nicht grämen. Denn die Assassin's Creed: Ezio Collection nimmt zumindest zeitlich gesehen den Platz der Veröffentlichung ein. Schon ab dem 17. November 2016 sollt ihr euch wieder mit Ezio durch Italien und Konstantinopel meucheln können.

Die Neuauflagen sind an die Power der PS4 und Xbox One angepasst und erstrahlen dank dieser in 1080p auf euren Bildschirmen. Einen Preis für die Collection gibt es zum Zeitpunkt dieser News noch nicht.



