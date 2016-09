1 0

Zu Assassin's Creed: Empire kursieren bereits seit Januar 2016 Gerüchte. Nun ist ein Screenshot aufgetaucht, der die Vermutungen noch mehr befeuert. Auf dem Screenshot ist das Pause-Menü zu sehen. Links oben in der Ecke steht die Bezeichnung „Prototyp 1“.

Das Menü enthält im Verzeichnis unter anderem das Inventar, Fähigkeiten sowie Crafting und zeigt rechts eine gläserne Pyramide. Der Screenshot stammt angeblich von Assassin's Creed: Empire, dem neuesten, sich wahrscheinlich in der Entwicklung befindlichen Teil. Wie bereits spekuliert wurde, soll Empire im antiken Ägypten spielen und ein Charakterentwicklungssystem bieten.

Erscheint Assassin's Creed: Empire 2018?

Laut älteren Gerüchten zu Assassin's Creed: Empire zeichnet das Black-Flag-Team für den Teil verantwortlich. Außerdem soll das Action-Adventure ein Free-Combat-System bieten. Des Weiteren soll es sich den Gerüchten zufolge beim Protagonisten um einen ehemaligen Sklaven handeln, dieser kann anscheinend auch einen Adler herbei rufen.

Zudem soll der neue Teil des Assassinen-Franchise nächstes Jahr erscheinen. Dem widersprach jedoch erst kürzlich der CEO von Ubisoft Yves Guillemont in einem Interview. Seiner Aussage nach, könnte der nächste Teil zu Assassin's Creed auch erst 2018 veröffentlicht werden. Allerdings ist im Jahr 2016 die Assassin's Creed - The Ezio Collection erhältlich, diese enthält den zweiten Teil, Brotherhood und Revelations für PS4 und Xbox One.



Assassin's Creed Syndicate - Die Geschichte von Assassin’s Creed: Von Altair, Ezio Auditore & Co Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (18 Bilder)

Aktuellstes Video zu Assassin's Creed: Empire

Assassin's Creed - Assassin´s Creed Embers Announcement Trailer

Assassin's Creed: Empire erscheint voraussichtlich 2017 für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.