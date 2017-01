Assassin's Creed 2 - Karte mit Fundorten aller Federn und anderer Sammelobjekte

Assassin's Creed 2 schickt euch auf die Suche nach 100 Federn, 20 Glyphen und 8 Statuen. Wollt ihr das Spiel zu 100% abschließen, so werdet ihr diese Sammelobjekte finden müssen. Damit euch die Suche etwas einfacher fällt, haben wir für euch Karten mit Fundorten zusammengetragen. Sie zeigen euch die Stellen an, an denen ihr alle Federn, Glyphen und Statuen finden werdet.

Federn und Glyphen findet ihr bei Assassin’s Creed 2 in Florenz, Villa Monteriggioni, Toskana und San Gimignano, Romagna und Forlí und in Venedig. Wollt ihr alle Statuen finden, werdet ihr lediglich in der Villa suchen müssen. Nachfolgend findet ihr Karten der einzelnen Gebiete mit eingezeichneten Fundorten der Federn, Glyphen und Statuen, sodass ihr nur noch eure Karte öffnen und die Stellen aufsuchen braucht.

Assassin’s Creed 2 – Federn und Glyphen in Florenz

In Florenz findet ihr insgesamt 27 Federn und 5 Glyphen. Wollt ihr wissen, wie viele Federn es in einzelnen Gebieten gibt, dann könnt ihr euch das auch anzeigen lassen. Hierfür müsst ihr im Menü die entsprechenden DNA-Stränge auswählen und schon seht ihr die Anzahl der Federn, die ihr in den Gebieten bereits eingesammelt habt. Zudem könnt ihr euch in der Datenbank Orte aufgeteilt nach Bezirken anzeigen lassen. So könnt ihr die Anzahl der gesammelten Federn auch einsehen.

Die Karte zeigt euch mit gelben Punkten die Fundorte der Federn an und mit den lila Punkten die Glyphen. Abgebildet wird hier das Gebiet Florenz.

Federn und Glyphen in Venedig

In Venedig werdet ihr die meiste Arbeit investieren müssen, um alle 46 Federn zu finden. Zudem sind hier auch 7 weitere Glyphen versteckt. Wollt ihr jedoch die Trophäe oder den Erfolg „In memoriam Petruccio“ freischalten, werdet ihr euch dieser Aufgabe stellen müssen. Versucht einfach, auf euren Reisen durch die Kanäle und beim Erklettern der hohen Türme, die Landschaften zu genießen.

Federn und Glyphen in Toskana und San Gimignano

In der kleinen Stadt San Gimignano, die sich in der Toskana befindet, könnt ihr die Suche ziemlich schnell erledigen. Hier gibt es 11 Federn und 5 Glyphen zu finden. Die meisten der Sammelobjekte liegen auch nah beieinander und können so recht schnell eingesammelt werden. Die folgende Karte mit den Fundorten wird euch dabei helfen.

Federn und Glyphen in Romagna und Forlí

Das Gebiet Romagna und Forlí liefert euch 12 Federn und 2 Glyphen. Nicht viel mehr als das Gebiet zuvor, aber die Verteilung der Items ist nicht ganz so vorteilhaft, wie die in der Toskana. Dennoch werdet ihr auch hier, mit unserer Map, die Sammelgegenstände schnell finden können.

Federn, Glyphen und Statuen in Villa Monteriggioni

Die Villa Monteriggioni wird recht schnell zu eurem Zuhause und nur hier könnt ihr die 8 Statuen im Spiel finden. Diese sind recht nah beieinander verteilt und werden euch keine großen Probleme bereiten. Die Statuen sind auf der Karte mit roten Punkten markiert. Viele Federn und Glyphen erwarten euch in diesem Gebiet nicht, aber diese Suche hat euch bisher vermutlich schon genug Zeit gekostet. Die letzten 4 Federn und einen Glyphen findet ihr hier.