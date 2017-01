ARK: Survival Evolved - Trophäen und Erfolge im Überblick

In ARK: Survival Evolved gibt es 18 Trophäen und Erfolge. In diesem Spiel werden nicht nur Besitzer der PS4 für das Sammeln aller Trophäen belohnt, sondern auch die Nutzer der Xbox One. Auf der einen Seite gibt es eine Platin-Trophäe, auf der anderen 100 Gamerscore. Dabei sind es gar nicht so viele Achievements, die ihr freischalten müsst.

ARK: Survival Evolved - PS4 Game Launch Trailer 4 weitere Videos

Dennoch macht es euch ARK: Survival Evolved nicht einfach. Zum Beispiel müsst ihr einige Höhlen erforschen, um alle Artefakte zurückzuholen. Insgesamt ist das Survival-Abenteuer aber sehr spannend, auch wenn es noch an der einen oder anderen Stelle verbessert werden muss. Insbesondere die PS4-Version muss noch überarbeitet werden.

ARK: Survival Evolved – Trophäen und Erfolge

Macht euch ARK: Survival Evolved dennoch so viel Spaß wie uns, dann werdet ihr auch die Herausforderungen der Trophäen und Erfolge mit Freude annehmen. Die Errungenschaften sind allerdings nicht einfach zu bekommen und ihr werdet teilweise mehr Zeit investieren, als es auf den ersten Blick aussieht. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle Trophäen und Erfolge zum Dino-Survival und nennt euch ihre Freischaltbedingungen.

Name Freischaltbedingungen Trophäen Erfolge Dein erster Tag … Ihr habt einen ganzen Tag und eine Nacht auf der ARK überlebt! Bronze 20 G Dein erster Dino … Ihr habt einen Dinosaurier gezähmt! Bronze 20 G Dein erster Ritt … Ihr seid auf einem Dinosaurier geritten! Bronze 20 G Maximaler Überlebender Ihr habt den maximalen Level des Überlebenden erreicht! Silber 50 G Maximaler Dinosaurier Einer eurer Dinosaurier hat den maximalen Level erreicht! Silber 30 G Rex-Reiter Ihr seid auf dem Rücken eines T-Rex geritten! Silber 20 G Giga-Reiter Ihr seid auf dem Rücken eines Giganotosaurus geritten! Silber 20 G Kartenmacher Ihr habt mehr als 80 % der Mini-Karte aufgedeckt! Silber 100 G Artefakt-Archäologe Ihr habt persönlich alle Artefakte zurückgeholt! Gold 100 G Erprobter Paläontologe Ihr habt die Dossiers aller ursprünglichen Exemplare der ARK freigeschaltet! Gold 50 G Erprobter Überlebender Ihr habt die erste ultimative Lebensform der ARK besiegt! Gold 50 G Erfahrener Überlebender Ihr habt die zweite ultimative Lebensform der ARK besiegt! Gold 70 G Vollendeter Überlebender Ihr habt die dritte ultimative Lebensform der ARK besiegt! Gold 100 G Fortschrittlicher Überlebender Ihr habt die ersten drei ultimativen Lebensformen der ARK besiegt! Und doch … Gold 100 G Höchster Gipfel Ihr habt den höchsten Gipfel der ARK erreicht! Gold 50 G Tiefste Tiefe Ihr habt den Grund des Ozeans der ARK erreicht! Gold 50 G Allheilmittel Ihr habt euer Sumpffieber geheilt! Gold 20 G Spitzenprädator Sammelt alle Trophäen bzw. Erfolge! Platin 100 G

Habt ihr euch schon an die Arbeit gemacht und versucht, einige der Trophäen und Erfolge freizuschalten? Welche findet ihr am schwierigsten? Vielleicht können wir euch helfen und dazu einen Guide schreiben. Hinterlasst eure Eindrücke einfach in den Kommentaren.